Σε ανασχηματισμό της κυβέρνησης προχώρησε λίγο νωρίτερα ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, αξιοποιώντας τις σχετικές συνταγματικές του αρμοδιότητες. Με βάση την ενημέρωση από την Προεδρία της Κύπρου, υπάρχουν αλλαγές σε αρκετές θέσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, αλλά και σε άλλους θεσμικούς ρόλους.

Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν:

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας: Την ηγεσία αναλαμβάνει ο Μιχάλης Δαμιανός, ο οποίος μετακινείται από το Υπουργείο Υγείας. Αποχωρεί από την θέση αυτή ο Γιώργος Παπαναστασίου.

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: Υπουργός ορίζεται ο Μαρίνος Μουσιούττας, στη θέση του Γιάννη Παναγιώτου.

Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης: Νέος υπουργός είναι ο Κωνσταντίνος Φυτιρής. Ο μέχρι πρότινος υπουργός, Μάριος Χαρτσιώτης, μετακινείται στη θέση του Επιτρόπου Προεδρίας.

Υπουργείο Υγείας: Την ηγεσία του αναλαμβάνει ο Νεόφυτος Χαραλαμπίδης, με τον Μιχάλη Δαμιανό να μεταφέρεται στο Υπουργείο Ενέργειας.

Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας: Υφυπουργός τοποθετείται η Κλέα Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα, αντικαθιστώντας τη Μαριλένα Ευαγγέλου.

Επίτροπος Προεδρίας: Στη θέση τοποθετείται ο Μάριος Χαρτσιώτης, ενώ απομακρύνεται η Άννα Αριστοτέλους.

Η επίσημη τελετή ανάληψης καθηκόντων των νέων μελών της κυβέρνησης έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου 2025.