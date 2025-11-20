Συμφωνία για κοινή συνάντηση με την απεσταλμένη του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, με την επιστροφή της στην Κύπρο τον Δεκέμβριο, επετεύχθη μεταξύ του προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και του ηγέτη των Τουρκοκυπρίων Τουφάν Ερχιουρμάν, κατά την διάρκεια της συνάντησης τους στην οικία του ειδικού αντιπροσώπου του γ.γ. του ΟΗΕ στη νεκρή ζώνη στη Λευκωσία.

Πέραν τούτου, οι δύο ηγέτες σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν εξέφρασαν την ετοιμότητα τους να εργαστούν για μια νέα διευρυμένη συνάντηση υπό τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ.

Η συνάντηση, υπό την αιγίδα του ειδικού αντιπροσώπου του γενικού γραμματέα και επικεφαλής της Ειρηνευτικής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο Χασίμ Ντιάν, «έδωσε στους δύο ηγέτες την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν την πρώτη τους ανταλλαγή απόψεων σε εγκάρδια ατμόσφαιρα», αναφέρει η ανακοίνωση του εκπροσώπου Τύπου των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο Αλίμ Σιντίκ, σύμφωνα με το ΚΥΠΕ και το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Και οι δύο ηγέτες συμφώνησαν επίσης να διερευνήσουν άλλες ευκαιρίες για κοινές συναντήσεις» σημειώνεται, ενώ, όπως αναφέρεται, έδωσαν εντολή στους εκπροσώπους τους να πραγματοποιούν τακτικές συναντήσεις ενόψει της επίσκεψης της κ. Ολγκίν και, ειδικότερα, για την επόμενη διευρυμένη άτυπη συνάντηση, που θα συγκληθεί από τον γενικό γραμματέα. Στη συνάντηση συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης και η κ. Ολγκίν, από τη Λίμα, πρωτεύουσα του Περού, όπου βρίσκεται.

Ποια είναι τα σημεία σύγκλισης

Μετά την συνάντηση ο Νίκος Χριστοδουλίδης εμφανίστηκε να εκτιμά θετικά το αποτέλεσμα της, ενώ παρουσίασε και τέσσερα θετικά σημεία που προέκυψαν από αυτήν. Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με τον πρόεδρος της Κύπρου αυτά είναι:

Η συμφωνία για κοινή συνάντηση με τον Ερχιουρμάν και με την Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, εντός Δεκεμβρίου Η επανέναρξη των συναντήσεων των διαπραγματευτών της ελληνοκυπριακής και της τουρκοκυπριακής κοινότητας για προετοιμασία νέας διευρυμένης συνάντησης υπό τον ΓΓ του ΟΗΕ Οι επικείμενες επισκέψεις της κ. Ολγκίν σε Ελλάδα και Τουρκία Η επίσκεψη στην Κύπρο του απεσταλμένου της ΕΕ για το Κυπριακό Γιοχάνες Χαν εντός Δεκεμβρίου

Σύμφωνα με όσα υποστήριξε ο πρόεδρος της Κύπρου, το γεγονός ότι ξεκινάει μια διαδικασία με στόχο την επανέναρξη των συνομιλιών από εκεί που έμειναν στο Κραν Μοντανά, είναι πολύ θετικό.