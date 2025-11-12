Η 3η Διακυβερνητική Σύνοδος Ελλάδας – Κύπρου πραγματοποιείται σήμερα στην Αθήνα, με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να υποδέχεται στο Μέγαρο Μαξίμου τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.

Κατά την έναρξη της συνάντησης, οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν θερμές δηλώσεις, υπογραμμίζοντας τη στρατηγική σημασία του θεσμού των διακυβερνητικών συνόδων και τη στενή σχέση που έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια ανάμεσα σε Αθήνα και Λευκωσία.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε τη Σύνοδο «πολύ σημαντικό βήμα για τον καλύτερο συντονισμό των κυβερνήσεων», τονίζοντας ότι ήδη αποδίδει «σημαντικούς καρπούς» σε πρακτικό επίπεδο. Εξέφρασε παράλληλα την ικανοποίησή του για τη συμμετοχή πολυπληθούς κυπριακής αντιπροσωπείας υπό τον κ. Χριστοδουλίδη, σημειώνοντας ότι η συνεργασία θα είναι καθοριστική ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κύπρο το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Live οι κοινές δηλώσεις

Αριστη προσωπική σχέση με Μητσοτάκη

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας αναφέρθηκε στην άριστη προσωπική σχέση που έχει αναπτύξει με τον Έλληνα πρωθυπουργό, επισημαίνοντας ότι αυτή έχει συμβάλει αποφασιστικά στη διεύρυνση της συνεργασίας των δύο χωρών πέρα από τα εθνικά ζητήματα, με έμφαση σε τομείς που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών.

Ο κ. Χριστοδουλίδης εξέφρασε δημόσια την εκτίμησή του προς την ελληνική κυβέρνηση, λέγοντας ότι «η κυπριακή πλευρά έχει μάθει πολλά από σημαντικές πρωτοβουλίες της Ελλάδας στα θέματα εσωτερικής διακυβέρνησης» και ευχαρίστησε τον κ. Μητσοτάκη για τη μεταφορά τεχνογνωσίας που αξιοποιείται ήδη στην Κύπρο.

Αναφερόμενος στην ευρωπαϊκή ατζέντα, υπογράμμισε ότι η επικείμενη κυπριακή προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε. θα επιδιώξει την ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και την εμβάθυνση των σχέσεων της Ευρώπης με τη Μέση Ανατολή.

Πρωτοβουλίες στη γεωπολιτική σκακιέρα

Παράλληλα, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις τριμερείς συνεργασίες Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ, με τη συμμετοχή και των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες – όπως είπε – αποδεικνύουν τη σημασία των κοινών πρωτοβουλιών των δύο χωρών στη γεωπολιτική σκακιέρα της Ανατολικής Μεσογείου.

«Με πρωτοβουλίες της Κύπρου και της Ελλάδας μπορούμε να βρούμε σημεία σύγκλισης στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών», δήλωσε ο Νίκος Χριστοδουλίδης, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι οι δύο χώρες έχουν ρόλο-κλειδί σε αυτή την προσπάθεια.

Η Διακυβερνητική Σύνοδος συνεχίζεται με θεματικές συνεδριάσεις των υπουργών των δύο κυβερνήσεων, οι οποίες θα επικεντρωθούν σε τομείς όπως το Περιβάλλον, η Ψηφιακή Πολιτική, η Υγεία, η Παιδεία, η Πολιτική Προστασία και η Ενέργεια.