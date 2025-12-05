Επαφές για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα ανάμεσα σε Ουκρανούς αξιωματούχους και την αμερικανική πλευρά έχουν προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν αργότερα σήμερα στο Μαϊάμι της Φλόριντα, στο πλαίσιο των συζητήσεων για το σχέδιο των ΗΠΑ που επιδιώκει να τερματίσει τη σύγκρουση με τη Ρωσία, όπως δήλωσε στο AFP εκπρόσωπος της ουκρανικής προεδρίας.

Ο Ολεκσάντρ Μπεβζ, σύμβουλος του επικεφαλής του ουκρανικού προεδρικού γραφείου, επιβεβαίωσε ότι επίκειται νέα συνάντηση, σημειώνοντας ότι ο κύριος διαπραγματευτής του Κιέβου, Ρουστέμ Ουμέροφ, βρίσκεται ήδη στη Φλόριντα. Αντίστοιχη συνάντηση παρουσία και του Τζάρεντ Κούσνερ είχε γίνει και χθες, χωρίς όμως να υπάρξουν διαρροές ή δηλώσεις σχετικά με το εάν αυτή έγινε ή τι συζητήθηκε.

Ο Γουίτκοφ θα ενημερώσει τον Ουμέροφ

Σύμφωνα με πηγή που μίλησε στο Reuters, ο Αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ θα ενημερώσει τον Ουμέροφ για τις συνομιλίες που είχε πρόσφατα στη Μόσχα με τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν. Η ίδια πηγή τόνισε πως η σημερινή συνάντηση δεν αναμένεται να επικεντρωθεί αποκλειστικά στο ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ.

Ο σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας, Μιχαΐλο Ποντολιάκ, σχολίασε στην πλατφόρμα Χ ότι, παρά το γεγονός πως μεγάλο μέρος της διπλωματίας εξελίσσεται μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, «οι θέσεις είναι απολύτως σαφείς». Η Ουκρανία, πρόσθεσε, επιδιώκει τον τερματισμό του πολέμου και παραμένει ανοιχτή σε διαπραγματεύσεις.

Το σχέδιο Τραμπ έχει δώσει ώθηση στις εξελίξεις, παρότι οι μάχες στην Ουκρανία είναι σφοδρές

Από την παρουσίαση του σχεδίου Τραμπ πριν από περίπου τρεις εβδομάδες, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί αρκετές συναντήσεις μεταξύ αμερικανικών και ουκρανικών αντιπροσωπειών στη Γενεύη και στη Φλόριντα, με στόχο να γίνουν αλλαγές στο κείμενο προς όφελος του Κιέβου.

Στο πεδίο των μαχών, ο ρωσικός στρατός ανακοίνωσε ότι προωθείται περαιτέρω στο ανατολικό μέτωπο και ότι κατέλαβε την περιοχή Μπεζιμενέ στο Ντονέτσκ, όπου συνεχίζονται οι πιο σφοδρές συγκρούσεις.

Παράλληλα, η ουκρανική αεροπορία ανέφερε πως τη νύχτα η Ρωσία εξαπέλυσε 137 drones εναντίον ουκρανικών στόχων, εκ των οποίων 80 αναχαιτίστηκαν.