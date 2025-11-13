Η σχεδόν αψεγάδιαστη εμφάνιση του Παναθηναϊκού (μόλις 4 λάθη σε όλο τον αγώνα), οδήγησε τους «πράσινους» και στην «άλωση» της Μαδρίτης, καθώς είχε προηγηθεί αυτή του Παρισιού και πλέον το «τριφύλλι» αρχίζει και τρομάζει! Ο επτάστερος επικράτησε με 87-77 της Ρεάλ Μαδρίτης, για την 11η αγωνιστική της Euroleague, βελτιώνοντας το ρεκόρ του σε 7-4 και μπαίνοντας πάλι σε τροχιά κορυφής. Στον αντίποδα, οι Ισπανοί έχουν -με τη δεύτερη σερί ήττα τους- αρνητικό ρεκόρ (5-6).

Με την άμυνα σε πρώτο πλάνο, καθώς κράτησε τη Ρεάλ των 84,6 πόντων στους 77, τον Κένεθ Φαρίντ (16π.) συγκλονιστικό για δεύτερο σερί αγώνα, τα γκαρντ σε… κέφια και κυρίως τον Τι Τζέι Σορτς (19Π.), ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά δεν απειλήθηκε σε κανένα σημείο της αναμέτρησης! Και μάλιστα σε μία βραδιά που ο Κέντρικ Ναν έμεινε στους 8 πόντους και ο Τζέριαν Γκραντ έμεινε στο παρκέ για μόλις 2 λεπτά και 25 δευτερόλεπτα! Ο αρχηγός των «πράσινων», Κώστας Σλούκας, πρόσθεσε 15 πόντους και 7 ασίστ, ενώ 13 πόντους συμπλήρωσε ο Τσέντι Όσμάν.

Από τη Ρεάλ, που απόψε ήταν… σκιά του εαυτού της και παρά τον έλεγχο των ριμπάουντ δεν βρήκε τα μακρινά σουτ, ξεχώρισε ο Βάλτερ Ταβάρες με 20 πόντους και 10 ριμπάουντ.