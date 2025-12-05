Μιλώντας στο Συνέδριο του Βήματος για την Ανατολική Μεσόγειο, σε συζήτηση με τον εκδότη της εφημερίδας, Γιάννη Πρετεντέρη, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε σε μία σειρά από ζητήματα που αφορούν την περιοχή και την εξωτερική πολιτική της χώρας μας, αποκαλύπτοντας πως οι συνθήκες για να διεξαχθεί το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας με την Τουρκία είναι ώριμες και αναμένεται να λάβει χώρα τους πρώτους μήνες του 2026.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός υπενθύμισε ότι πριν από τη Διακήρυξη των Αθηνών το κλίμα με την Τουρκία ήταν ανησυχητικά τεταμένο.

«Η Διακήρυξη των Αθηνών», όπως είπε, «επιβεβαίωσε ότι οι δύο χώρες μπορούν να διατηρούν μια λειτουργική σχέση, κάτι που φαίνεται και στη συνεργασία για τις μεταναστευτικές ροές — ένα πεδίο όπου καταγράφεται απτό θετικό αποτέλεσμα».

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στο πρόγραμμα της VISA στα Ελληνικά νησιά, το οποίο είχε θετικό αντίκτυπο στον ελληνικό τουρισμό.

Επιπλέον, ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα έθεσε σαφή όρια όπου κρίθηκε απαραίτητο, όπως στα ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα, επιχειρώντας να δείξει πως η αποκλιμάκωση δεν σημαίνει υποχώρηση στα ζητήματα αρχής, ενώ αναφέρθηκε και στην αδυναμία της Τουρκίας να μπει στο SAFE.

Όσον αφορά τη Λιβύη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναγνώρισε ότι η κατάσταση παραμένει περίπλοκη.

Τόνισε όμως πως η ελληνική εξωτερική πολιτική έχει καταφέρει κάτι σημαντικό: να διατηρεί σταθερή επικοινωνία και με τις δύο πλευρές της λιβυκής πραγματικότητας.

Ως προς το μεταναστευτικό, είπε ότι είμαστε σε καλύτερο επίπεδο σε σύγκριση με τους προηγούμενους 6 μήνες.

«Διαχρονική η σχέση μας με το Ισραήλ»

Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η στρατηγική σχέση Ελλάδας με το Ισραήλ έχει πλέον βαθιές ρίζες και πραγματικό περιεχόμενο, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το σχήμα 3+1. Τόνισε πως από την πρώτη στιγμή η Ελλάδα υπερασπίστηκε το δικαίωμα του Ισραήλ να αμυνθεί μετά την επίθεση της Χαμάς. Παράλληλα, όμως, αναγνώρισε ότι το Ισραήλ πολλές φορές ξεπέρασε τα όρια στην απάντησή του στην τρομοκρατική επίθεση.

Για το Κυπριακό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι με την προηγούμενη τουρκοκυπριακή ηγεσία του ψευδοκράτους δεν υπήρχε ουσιαστικό περιθώριο για πρόοδο.

Παράλληλα, επισήμανε πως η θέση της Άγκυρας για «λύση δύο κρατών» είναι αδιανόητη, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά για κανέναν που συμμετέχει στη διαδικασία.

«Δεν είμαι απαισιόδοξος με το Κυπριακό, αλλά είμαι ρεαλιστής», τόνισε.

Εξαιρετικές οι σχέσεις μας με τις ΗΠΑ

Ο Κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι, πέρα από το πότε θα γίνει η επίσκεψη στην Ουάσινγκτον, αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι το συνολικό πλαίσιο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων.

Υπογράμμισε πως οι σχέσεις Ελλάδας–ΗΠΑ ήταν και παραμένουν εξαιρετικές, επιχειρώντας έτσι να δείξει ότι η στρατηγική συνεργασία δεν επηρεάζεται από ζητήματα συγκυρίας ή χρονοδιαγράμματα.

«Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, επί προεδρίας Τραμπ, επέλεξαν να εμπλακούν στην επίλυση του Παλαιστινιακού με τρόπο πιο επιθετικό σε σύγκριση με προηγούμενες προεδρίες».

Ο Γιάννης Πρετεντέρης ρώτησε, επίσης, τον Πρωθυπουργό αν διάβασε την «Ιθάκη», με τον ίδιο να απαντά: Εννοείτε του Καβάφη, την διαβάζω τακτικά, δεν μου παίρνει και χρόνο.

«Ψάχναμε λεφτά από τη Ρωσία και πήγαμε να τινάξουμε τη χώρα στον αέρα»

Για τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις σχέσεις της Ελλάδας με τη Ρωσία, ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι, πέρα από την αρχή πως η Ελλάδα στηρίζει τον αμυνόμενο, υπάρχει και μια βαθιά ριζωμένη νοοτροπία ότι «οι άλλοι πρέπει να βοηθούν εμάς και όχι εμείς εκείνους» — μια αντίληψη με την οποία ο ίδιος δηλώνει ότι δεν συμφωνεί.

Με σαφή αναφορά στην ανάγκη ξεκάθαρης στρατηγικής ταυτότητας, τόνισε πως η λογική «και με τον αστυφύλακα και με τον χωροφύλακα» δεν μπορεί να αποτελεί οδηγό για τη χώρα.

Ο Μητσοτάκης υπενθύμισε με αιχμή ότι «πριν από δέκα χρόνια ψάχναμε λεφτά από τη Ρωσία και πήγαμε να τινάξουμε τη χώρα στον αέρα».

Είμαστε υπέρ των μονοκομματικών κυβερνήσεων

Σε ερώτηση για το αν η πολιτική σταθερότητα κινδυνεύει, ο Μητσοτάκης απάντησε ότι δεν ανησυχεί προ εκλογών.

Υποστήριξε πως η κυβέρνηση διαθέτει άνετη πλειοψηφία και παραμένει πρώτη σε όλες τις δημοσκοπήσεις, παρουσιάζοντας τη Νέα Δημοκρατία ως «άγκυρα σταθερότητας» του πολιτικού συστήματος.

Τόνισε επίσης ότι αυτή η σταθερότητα δεν είναι δεδομένη σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και πως, αν η κυβέρνηση έπρεπε να διαπραγματεύεται κάθε μεταρρύθμιση με άλλους εταίρους, δεν θα μπορούσε να κινηθεί με τον ίδιο ρυθμό.

Το μεγάλο εθνικό ορόσημο του 2030

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ακόμη ότι μια τρίτη εκλογική νίκη θα ήταν πρωτόγνωρη για τα ελληνικά δεδομένα, τονίζοντας όμως ότι η δική του πολιτική ατζέντα κοιτάζει ήδη την τρίτη τετραετία.

Μίλησε για το 2030 ως το μεγάλο εθνικό ορόσημο —200 χρόνια από την ίδρυση του ελληνικού κράτους— και κάλεσε να σκεφτούμε πού θέλουμε να βρίσκεται η χώρα τότε.

Πολλές από τις μεταρρυθμίσεις, είπε, εντάσσονται ακριβώς σε αυτό το μακροπρόθεσμο σχέδιο.

Παραδέχτηκε, όμως, ότι η κυβέρνηση παλεύει με τη φυσιολογική φθορά του χρόνου, σημειώνοντας πως για αυτόν τον λόγο είναι αναγκαία η συνεχής ανανέωση.