Σε εξέλιξη βρίσκεται η συζήτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, Γιάννη Σαρακάκη, στο πλαίσιο του 36ου Greek Economic Summit, που διοργανώνει το Επιμελητήριο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στην οικονομική στρατηγική της τελευταίας πενταετίας, υπογράμμισε ότι από το 2019 «προτάξαμε την ανάπτυξη» και, όπως είπε, τα αποτελέσματα δικαιώνουν τις επιλογές της κυβέρνησης. «Πετυχαίνουμε τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης στην ευρωζώνη και αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να μειώνουμε φόρους και να αποπληρώνουμε χρέος. Από το 2015 έως το 2018 η ελληνική οικονομία είχε τους χαμηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης σε όλη την Ευρώπη», σημείωσε.

Στην παρέμβασή του, ο πρόεδρος του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, Γιάννης Σαρακάκης, τόνισε ότι η εικόνα της ελληνικής οικονομίας είναι σήμερα σαφώς καλύτερη σε σχέση με λίγα χρόνια πριν, επιβεβαιώνοντας την αναβάθμιση της χώρας στο επενδυτικό περιβάλλον.

Συνεχής η μάχη με το «βαθύ κράτος»

Απαντώντας σε ερώτηση για το λεγόμενο «βαθύ κράτος», ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι η μάχη είναι συνεχής. «Μπορεί να χαθούν κάποιες μάχες, αλλά αυτός ο πόλεμος στο τέλος θα κερδηθεί», δήλωσε, αποκαλύπτοντας ότι αύριο, στο υπουργείο Δικαιοσύνης, θα παρουσιάσει ένα νέο πακέτο μεταρρυθμίσεων για την ταχύτερη απονομή της Δικαιοσύνης.

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε επίσης ότι οι αλλαγές για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος είναι συνεχείς, φέρνοντας ως χαρακτηριστικό παράδειγμα το Κτηματολόγιο, το οποίο, όπως είπε, θα αποφέρει ουσιαστικά αποτελέσματα μετά το 2026.