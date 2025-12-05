Η βελτίωση της ποιότητας ζωής αναδεικνύεται σε βασικό παράγοντα που καθορίζει τις παγκόσμιες τάσεις επενδύσεων και μετανάστευσης των ultra-high-net-worth individuals (UHNWIs), σύμφωνα με την πρώτη έκθεση «Engel & Völkers Private Office Market Report 2026».

Καθώς τα κεφάλαια μετακινούνται με πρωτοφανή ταχύτητα και η γεωπολιτική αβεβαιότητα εντείνεται, οι πλέον εύποροι παγκοσμίως δεν αντιμετωπίζουν πλέον την κατοικία απλώς ως έναν τόπο αναφοράς ή ανήκειν.

Σύμφωνα με τους συμβούλους του Global Private Office, η Ιταλία κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση σε διεθνή αιτήματα ενδιαφέροντος από UHNWI αγοραστές το τελευταίο έτος, ακολουθούμενη από την Ελλάδα, την Γαλλία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) και την Ισπανία.

Η ακίνητη περιουσία πυλώνας διατήρησης πλούτου

«Η ακίνητη περιουσία έχει εξελιχθεί σε στρατηγικό πυλώνα διατήρησης του πλούτου και ενίσχυσης της παγκόσμιας κινητικότητας. Για τους UHNWIs διεθνώς, οι κατοικίες πολυτελείας αποτελούν ολοένα και περισσότερο τόσο lifestyle asset όσο και εργαλείο ανθεκτικότητας», εξηγεί ο Jawed Barna, Group CEO της Engel & Völkers.

Η έκθεση βασίζεται σε πληροφορίες από 160 συμβούλους του Private Office παγκοσμίως και ενσωματώνει προβλέψεις για τις τάσεις μετανάστευσης πλούτου από τη Henley & Partners, τον παγκόσμιο ηγέτη στον σχεδιασμό προγραμμάτων διαμονής και ιθαγένειας. Εστιάζει σε επτά βασικές χώρες του δικτύου Private Office, οι οποίες καταγράφουν από τις υψηλότερες καθαρές εισροές εκατομμυριούχων διεθνώς.

Κριτήριο για τα πολυτελή ακίνητα ο αναβαθμισμένος τρόπος ζωής

Τα ευρήματα της έκθεσης δείχνουν με σαφήνεια ότι οι πλέον εύποροι παγκοσμίως επαναπροσδιορίζουν το τι σημαίνει «καλή ποιότητα ζωής». Η «Βελτίωση Τρόπου Ζωής» κατατάσσεται ως ο σημαντικότερος λόγος για διασυνοριακές αγορές κατοικιών από UHNWIs, ακολουθούμενη από τη «Μείωση Μεγέθους Κατοικίας (Downsizing)» και την «Ασφάλεια, Σταθερότητα και Κλιματική Ανθεκτικότητα».

«Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι αγοραστές πολυτελών ακινήτων εμφανίζονται ολοένα και πιο πρόθυμοι να θυσιάσουν το μέγεθος της κατοικίας τους, προκειμένου να επιτύχουν στόχους που σχετίζονται περισσότερο με τον τρόπο ζωής», αναφέρει ο Stuart Siegel, Global Head της Engel & Völkers Private Office.

Η αλλαγή αυτή συνοδεύεται από μια έντονα εμπειριοκεντρική νοοτροπία – με προτεραιότητα την ιδιωτικότητα, τις εξαιρετικές τοποθεσίες, καθώς και την πρόσβαση σε χώρους αναψυχής και τη γειτνίαση με τη φύση.

Η αυξανόμενη έλξη προς τις υπαίθριες δραστηριότητες αποτυπώνεται και στα χαρακτηριστικά κατοικιών που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη ζήτηση. Πάνω από τους μισούς συμβούλους του Private Office παγκοσμίως (55%) θεωρούν την «Υπαίθρια Διαβίωση (Outdoor Living)» ως το σημαντικότερο χαρακτηριστικό στην πολυτελή κατοικία, ακολουθούμενο από την «Ιδιωτικότητα & Ασφάλεια» (15%) και τον άξονα «Πολιτισμός & Εμπειρία» (8%).

Διεθνείς ενδιαφερόμενοι αγοραστές: Στη δεύτερη θέση η Ελλάδα

«Ο τρόπος ζωής ‘la dolce vita’ της Ιταλίας βρίσκει ισχυρή απήχηση σε αγοραστές που αναζητούν έναν πιο αργό, πιο κοινοτικό τρόπο ζωής», προσθέτει ο Stuart Siegel.

Παρά τον μικρό αριθμό ερωτηθέντων, τα κίνητρα στην αγορά πολυτελών ακινήτων στην Ελλάδα αντικατοπτρίζουν εκείνα της ευρύτερης παγκόσμιας εικόνας, με προτεραιότητες τη βελτίωση του τρόπου ζωής και τη μείωση του μεγέθους, με προτίμηση στον εξωτερικό χώρο, την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια.

Παρά τις ευκαιρίες στην Ελλάδα για απόκτηση κατοικίας μέσω επενδύσεων, η υπηκοότητα/μόνιμη κατοικία δεν αποτελεί κύριο κίνητρο μεταξύ των αγοραστών στα δεδομένα της έρευνας.

Η Ελλάδα υποστηρίζει τα κίνητρα που σχετίζονται με τον τρόπο ζωής μέσω ανταγωνιστικών τιμών ακινήτων σε μια μεγάλη ποικιλία τοπίων, από την Αθήνα μέχρι τα νησιά του Αιγαίου.

Σε αντίθεση με άλλες αγορές, οι σύμβουλοι ιδιωτικών ακινήτων στην Ελλάδα ανέφεραν ότι το κύρος ήταν επίσης ένας βασικός παράγοντας κινήτρου για τις αγορές πολυτελών ακινήτων.

Η ποιότητα ζωής βασικός παράγοντας της παγκόσμιας μετανάστευσης πλούτου

Το δίκτυο της Engel & Völkers Private Office εκτιμά ότι οι παράγοντες που σχετίζονται με τον τρόπο ζωής θα συνεχίσουν να καθορίζουν τις αποφάσεις εγκατάστασης των υπερ-υψηλής καθαρής αξίας ιδιωτών (UHNWIs) τα επόμενα χρόνια.

«Σε έναν κόσμο αυξανόμενων κινδύνων, αβεβαιοτήτων και τεχνολογικά καθοδηγούμενων αλλαγών, η επιθυμία για μια ποιοτική ζωή είναι τελικά εκείνη που καθορίζει τις αποφάσεις κατά την αγορά ενός πολυτελούς ακινήτου», εξηγεί ο Stuart Siegel. “Στην Engel & Völkers – και ειδικά στο Private Office – θα συνεχίσουμε να ανταποκρινόμαστε στις εκλεπτυσμένες προσδοκίες και τις ιδιαίτερες φιλοδοξίες τρόπου ζωής μιας πραγματικά απαιτητικής διεθνούς πελατείας», καταλήγει ο Jawed Barna.

