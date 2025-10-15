Ανάμεσα στα «ευρήματα» που θα προκύψουν από την προσεχή έκθεση του Τόκυο η οποία ανοίγει αυλαία στα τέλη του μήνα, συνυπολογίστε και την «επιστροφή» της Century ως πολυτελούς φίρμας πλέον η οποία θα τοποθετηθεί στην κορυφή του portfolio του ομίλου Toyota με την φιλοδοξία να «αντιμετωπίσει» μάρκες όπως οι Rolls-Royce και Bentley.

Για όσους δεν είναι οι εξοικειωμένοι με την Century (και δικαίως μιας και η φίρμα είναι γνωστή και διαθέσιμη αποκλειστικά στην Ιαπωνία), πρωτοεμφανίστηκε το μακρινό 1967 και έκτοτε έχει παρουσιάσει μόλις δύο μοντέλα.

Αξιοποιήθηκε αρχικά για να αποτελέσει ένα ηχηρό δείγμα της πολυτέλειας που μπορεί να προσφέρει η ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία, έχοντας στο ενεργητικό της τον μοναδικό V12 κινητήρα που έχει κατασκευάσει ποτέ η Toyota με όχημα ένα επιβλητικό τετράθυρο μοντέλο που έτυχε μόλις δύο γενεών –με τη δεύτερη να κάνει την εμφάνισή της μόλις το 2018. Η συνέχεια δόθηκε το 2023 με ένα SUV το οποίο διατέθηκε εκτός από την αγορά της Ιαπωνίας και στην Κίνα και το οποίο εφοδιάζεται με plug-in υβριδικό σύνολο με V6 κινητήρα

Πλέον η Century επανέρχεται με ένα πληθωρικό coupe το οποίο εκτός από τις γενναιόδωρες διαστάσεις του διαθέτει στοιχεία όπως συρόμενες πόρτες χωρίς ενδιάμεση κολώνα καθώς και ένα ιδιαίτερα σχεδιασμένο τόξο για την οροφή. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το διαχρονικό λογότυπο της φίρμας που αν ήδη αναρωτιέστε τι αναπαριστά, η απάντηση είναι τον Φοίνικα, το γνωστό μυθικό πτηνό που αναγεννάται από τις στάχτες του.

Προς το παρόν η Toyota δεν δίνει περισσότερες λεπτομέρειες για το concept car, ωστόσο ίσως αρκεί ως κύρια σύσταση η επισήμανση του Akio Toyoda ο οποίος τόνισε «Όταν επιδιώκουμε μια θέση στην κορυφή, χρειαζόμαστε κάτι που να βρίσκεται ψηλότερα όλων και δεν θα είναι Lexus ούτε Toyota. Πλέον θα έχουμε την Century. Και αυτή ακριβώς θα είναι η θέση της».

Εξάλλου ο ίδιος έχει φροντίσει να περιλάβει στη συλλογή του ένα Century sedan όταν αυτό ανανεώθηκε το 2018 το οποίο όμως είχε την ιδιαιτερότητα της φροντίδας και ενός αντίστοιχου βελτιωτικού kit της Gazoo Racing.

Όπως επίσης τόνισε ο ίδιος ο οποίος φημίζεται για την αδυναμία του στον μηχανοκίνητο αθλητισμό και για τις «συναισθηματικές» υλοποιήσεις, προλογίζοντας το νέο coupe το οποίο θα επαναπροσδιορίσει τη Century, «ο επικεφαλής μηχανικός της Toyota με ρώτησε όταν κατασκεύαζαν το SUV για τη Century τι επιθυμώ. Του απάντησα να κατασκευαστεί ένα Century που να θέλω να οδηγήσω. Και αυτό ακριβώς θα είναι η νέα Century».