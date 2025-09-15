Οι Ιάπωνες παρουσιάζουν την ανανεωμένη εκδοχή της τρίτης κατά σειρά γενιάς του αειθαλούς IS το οποίο έχει συμπληρώσει 25 χρόνια παρουσίας του στην αγορά.

Κατά την προσφιλή μέθοδό τους εστίασαν σε μεθοδευμένες αλλαγές οι οποίες σε ό,τι αφορά την εξωτερική του εμφάνιση εστιάζουν στην ανανέωση της όψης του με μια ξαναγραμμένη κατώτερη γρίλια και νέες, μεγαλύτερες πλευρικές εισαγωγές αέρα για την καλύτερη ψύξη των φρένων. Το παζλ συμπληρώνουν ένα νέο spoiler στο πίσω τμήμα καθώς και ένα νέου σχεδιασμού σετ τροχών 19 ιντσών για την έκδοση F-Sport.

Στα ενδότερα, το IS παραλαμβάνει ως standard πλέον το δίδυμο των οθονών των 12,3 ιντσών με το infotainment να επωφελείται από τις τελευταίες αναβαθμισμένες λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένης της ολοκληρωμένης σουίτας συστημάτων υποβοήθησης και ασφάλειας Lexus Safety Sense, ενώ στην κεντρική κονσόλα τοποθετείται ένα νέο υλικό το οποίο η Lexus ονομάζει «forge bamboo» και σύμφωνα με τους Ιάπωνες ενισχύει την εικόνα του δυναμισμού του μεσαίου τετράθυρου μοντέλου και στη συνέχεια θα εφαρμοστεί και στα επόμενα μοντέλα της μάρκας.

Επίσης η ιαπωνική φίρμα έχει αυξήσει το μήκος του IS κατά 1,0 εκατοστό και έχει φροντίσει να ανανεώσει την χρωματική παλέτα του με τη νέα απόχρωση Neutrino Grey.

Προς το παρόν η Lexus δεν κοινοποιεί στοιχεία για τους κινητήρες ωστόσο είναι δεδομένο ότι το IS θα εξακολουθεί να προσφέρεται σε δύο εκδόσεις την 350 με κίνηση στους πίσω ή στους τέσσερις τροχούς και την υβριδική 300h με κίνηση στους πίσω τροχούς. To υβριδικό IS 300 εφοδιάζεται με κινητήρα 2,5 λίτρων απόδοσης 220 ίππων ενώ το 350 έχει ως επίκεντρο έναν V6 ισχύος έως 311 ίππους.

Προς το παρόν δεν έχει ανακοινωθεί το χρονοδιάγραμμα άφιξης της ανανεωμένης εκδοχής του μοντέλου αν και δεδομένα η Lexus θα προτεραιοποιήσει τις αγορές των ΗΠΑ και της Ασίας.