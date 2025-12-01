Το σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα στη Λούτσα, που κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο. Η ξέφρενη πορεία του 29χρονου οδηγού μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα μετατράπηκε σε τραγωδία, καθώς το όχημά του παρέσυρε τέσσερις πεζούς, με αποτέλεσμα ένας 24χρονος να χάσει τη ζωή του και οι συγγενείς του να τραυματιστούν σοβαρά.

Οι εικόνες, αλλά και οι μαρτυρίες που ακολουθούν, αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής και δημιουργούν νέα ερωτήματα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα.

Η ξέφρενη πορεία του οχήματος που οδηγούσε 29χρονος καταγράφεται καρέ καρέ από κάμερα ασφαλείας. Στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το MEGA, ο οδηγός φαίνεται να χάνει τον έλεγχο του οχήματος μέσα σε δευτερόλεπτα. Το αυτοκίνητο εκτρέπεται και πέφτει με σφοδρότητα πάνω σε τέσσερις πεζούς που στέκονταν στο πεζοδρόμιο, δίπλα από το σταθμευμένο όχημά τους.

Ακολουθούν σκηνές τραγωδίας. 24χρονος νεαρός υποκύπτει στα τραύματά του δίπλα στην 22χρονη αδελφή του, την 21χρονη κοπέλα του και την 57χρονη μητέρα του, που έχουν τραυματιστεί.

Δευτερόλεπτα πριν το μοιραίο, ο 29χρονος οδηγός, αφρέναριστος, εκτελεί έναν επικίνδυνο ελιγμό για να αποφύγει όχημα που βγαίνει από στενό. Χάνει τον έλεγχο και το μπλε αυτοκίνητό του πέφτει πρώτα σε ένα σταθμευμένο όχημα.

Χωρίς να μειώσει καθόλου ταχύτητα, συνεχίζει την ξέφρενη πορεία του και λίγα μέτρα πιο κάτω προσκρούει με σφοδρότητα στο δεύτερο όχημα, προκαλώντας το θανατηφόρο τροχαίο.

Η μητέρα του 29χρονου δηλώνει στο Live News συγκλονισμένη:

«Λυπάμαι αλλά δεν μπορώ να μιλήσω σε κανέναν και για τίποτα. Είμαι πάρα πολύ στενοχωρημένη».

Αίσθηση τις τελευταίες ώρες προκαλούν και οι περιγραφές διασώστη για τις πρώτες αντιδράσεις του 29χρονου, λίγα λεπτά μετά την τραγωδία που είχε προκαλέσει.

«Ήταν η Αστυνομία και του έλεγε έχεις προκαλέσει θάνατο και αυτός έπιανε το κεφάλι του και κοίταγε το αμάξι να δει τι ζημιά έχει».

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρώτο αλκοτέστ που έγινε στον 29χρονο βγήκε αρνητικό, ωστόσο οι Αρχές περιμένουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, οι οποίες και θα δείξουν αν την ώρα του δυστυχήματος βρισκόταν υπό την επήρεια ουσιών.

Ο ίδιος, όπως διαπιστώθηκε, είχε προκαλέσει σοβαρό τροχαίο και πριν από 5 χρόνια.

«Είχε βρεθεί εκ των υστέρων ότι οδηγούσε υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών, χρήση κάνναβης, το 2020», λέει για το συγκεκριμένο τροχαίο ο δημοσιογράφος Βασίλης Λαμπρόπουλος.

«Οι αστυνομικοί στέκονται σε αυτά που τους είπε ο 29χρονος όταν τον είδαν μετά το ατύχημα. Φαίνεται να έχει πει στους αστυνομικούς, να έχει παραδεχτεί, ότι κάνει χρήση κοκαΐνης, δεν είπε βέβαια αν το έχει κάνει εκείνη την ημέρα, «εγώ κάνω χρήση κοκαΐνης», το επαναλάμβανε».

Όπως έγινε γνωστό, ο 24χρονος που σκοτώθηκε είχε μόλις έρθει από το Βέλγιο όπου ζούσε για να δώσει το παρών στην ορκωμοσία της κοπέλας του, η οποία νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα.

«Η μητέρα του 24χρονου ήταν σε κατάσταση σοκ. Γείτονες τους έριξαν κουβέρτες, κρατούσαν την κοπέλα του αγκαλιά που είχε τραύμα στον κρόταφο και στο πόδι της. Καλούσαμε διαρκώς για να έρθει γρήγορα το ασθενοφόρο. Ο διασώστης του είπε ‘ξέρεις ότι έχεις σκοτώσει άνθρωπο;’ και ο οδηγός απάντησε ‘ναι, με πονάει το αυτί μου, μπορούμε να το δούμε;’. Δεν νομίζω να είχε καταλάβει τι έχει κάνει, εγώ τον είδα μια χαρά, δεν ήταν σε κατάσταση σοκ. Πήγαινε και κοίταζε τι ζημιά έχει πάθει το αυτοκίνητό του», λέει αυτόπτης μάρτυρας.

Μαρτυρίες για το τροχαίο του 2020 – «Προσπαθώ να ξεχάσω»

Το τροχαίο του 2020 είχε σημειωθεί στην περιοχή της Βραυρώνας. Οδηγός και τότε ήταν ο 29χρονος που προκάλεσε την τραγωδία στη Λούτσα.

Τότε, είχε τραυματιστεί ο συνοδηγός στο αυτοκίνητό του.

«Δεν κάνουμε πια παρέα. Από την στιγμή που είμαι καλά, δεν με ενδιαφέρει τίποτα, Μόλις έγινε το νέο περιστατικό με πήραν τηλέφωνο και μου το είπαν. Θέλω να ξεχάσω τι έχει γίνει. Είναι περίεργο. Ό,τι έχει γίνει έχει γίνει, εγώ προσπαθώ να ξεχάσω. Δεν έχουμε καμία επαφή», λέει ο ίδιος.

Στο Live News μίλησε και ο πατέρας του νεαρού που είχε τραυματιστεί το 2020. Η τραγωδία στη Λούτσα ξύπνησε μέσα του έναν εφιάλτη που για χρόνια, όπως λέει, στοίχειωνε τις σκέψεις του:

«Κοντά είμαστε, ακούσαμε σειρήνες και τα λοιπά, όπως και να το κάνουμε Λούτσα μένουμε και εμείς. Η Αστυνομία τι κάνει; Από την στιγμή που έγινε το ένα τροχαίο, το άλλο τροχαίο, και του αφήνουν το δίπλωμα, είναι δικαίωμά τους να κάνουν ό,τι θέλουν».

Το θανατηφόρο δυστύχημα της Λούτσας έρχεται να προστεθεί στη μακρά λίστα που καταγράφεται στους ελληνικούς δρόμους από την αρχή του έτους. Μέσα σε 10 μήνες, 462 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην άσφαλτο ενώ 456 είναι οι βαριά τραυματίες.

Το ποινικό παρελθόν του 29χρονου

– Θεσσαλονίκη 2015: Κατοχή ναρκωτικών

– Αγία Παρασκευή 2015: Διακεκριμένες κλοπές

– Αρτέμιδα 2017: Διακίνηση μικροποσότητας κάνναβης

– Πέλλα 2022: Συμμετοχή σε κύκλωμα εξαπάτησης μέσων υπολογιστών

– Αρτέμιδα 2022: Κατοχή ναρκωτικών – Κοκαΐνη και κάνναβη

– Βραυρώνα 2020: Τροχαίο με τραυματισμό του ίδιου και σοβαρό τραυματισμό του συνοδηγού

Τι αναφέρουν συγγενείς του 24χρονου

«Το συζητάτε; Τι ήταν αυτό; Να έρθει για ορκωμοσία και να βρεθεί σκοτωμένο; Ξέρω ότι θα γίνει η κηδεία στην Αθήνα και θα τον θάψουν εδώ στο χωριό. Πολύ καλό παιδί, παιδάκι. Σωτηράκη τον λέγαμε. Η γιαγιά του είναι η Κεστεκίδου που έχει το εργοστάσιο με τα σοκολατάκια «Λεωνίδας». Είχε τελειώσει το πανεπιστήμιο και δούλευε στο εργοστάσιο της γιαγιάς του», είπε συγγενής του.

To εργοστάσιο της οικογένειας βρίσκεται στο Βέλγιο. Μετά τις σπουδές του στα οικονομικά, ο 24χρονος άρχισε να ασχολείται με την οικογενειακή επιχείρηση ενώ με κάθε ευκαιρία επέστρεφε στην Ελλάδα για να δει τους γονείς και τη σύντροφό του.

«Κρίμα την μανούλα του και τον πατέρα που είχε και αυτό που δεν χάρηκε την ζωή του. Είχε την ζωή του όλη μπροστά. Ο μπαμπάς του ήταν εδώ στο χωριό και μάθαμε την Κυριακή πρωί ότι έγινε αυτό το τρακάρισμα», πρόσθεσε η θεία του.

Το σοκαριστικό τροχαίο έγινε ακριβώς έξω από το σπίτι της γιαγιάς του στην Αρτέμιδα. Ο 24χρονος μόλις είχε επιστρέψει από βόλτα με τη μητέρα, την αδελφή του και την κοπέλα του και έβγαζε τα ψώνια από το πορτμπαγκάζ.

Ο θάνατος του νεαρού ήταν ακαριαίος μπροστά στα μάτια των δικών του.

«Εκεί όπου είναι το σπίτι της γιαγιάς και κατέβαζε πράγματα από το αυτοκίνητο το παιδί. Και ήρθε το αυτοκίνητο αυτό και του έδωσε μία και πάει το παιδί. Η μία η κοπέλα είναι στο ΚΑΤ της Κηφισιάς, η κοπέλα του. Η μαμά και η αδελφούλα του βγήκαν από το νοσοκομείο», λέει η θεία του.

Η σύντροφός του χειρουργήθηκε χτες, Κυριακή 30/11, με τους γιατρούς να εκτιμούν πως χρειάζεται χρόνος για την πλήρη αποκατάσταση της.

Ο 24χρονος εργαζόταν στο λογιστήριο της οικογενειακής επιχείρησης στο Βέλγιο συνεχίζοντας το όραμα του προπάππου του Λεωνίδα Κεστεκίδη, που με τις πραλίνες του κατάφερε να καθιερωθεί στον χώρο της σοκολατοποιίας παγκοσμίως και να δημιουργήσει μια αυτοκρατορία που μετρά 112 χρόνια.

«Ήταν πολύ αγαπητό και στην οικογένεια του ‘’Λεωνίδα’’ στους εργαζόμενους. Και άνηκε στην οικογένεια του Λεωνίδα, ήταν τρίτος εγγονός. Το παιδί δούλευε στο Βέλγιο. Έκανε το μεταπτυχιακό του στο Βέλγιο. Πηγαινοερχόταν γιατί το σπίτι του εδώ ήταν στην Αρτέμιδα».

Το μότο του Λεωνίδα Κεστεκίδη, του διάσημου Έλληνα ζαχαροπλάστη που γεννήθηκε στην Καππαδοκία, στα 17 μετανάστευσε στην Αμερική και το 1898 μετακόμισε στο Παρίσι όπου έμαθε την τέχνη της σοκολάτας, ήταν το εξής: «Δεν το έκανα για τα χρήματα. Δεν το έκανα για φήμη. Το έκανα γιατί ήθελα να σκορπίσω λίγη ευτυχία».

Το 1935, ο Βασίλης, ανιψιός του Λεωνίδα, αναλαμβάνει την επιχείρηση και κάνει σήμα κατατεθέν της εταιρίας τον Βασιλιά της Σπάρτης, Λεωνίδα, τιμώντας τον θείο του. Στο κατάστημά του στη Marche Aux Grains, στις Βρυξέλλες, ξεκίνησαν όλα. Σήμερα οι λάτρεις απολαμβάνουν περισσότερα από 100 διαφορετικά είδη πραλίνας σε ολόκληρο τον κόσμο, από τις Βρυξέλλες έως τη Νέα Υόρκη και από το Παρίσι έως το Χονγκ Κόνγκ.

Ήθελε να γίνει μέρος αυτής της μεγάλης οικογενειακής παράδοσης. Μετά το σχολείο έφυγε για σπουδές στο εξωτερικό, έκανε μεταπτυχιακό στο Λονδίνο στα οικονομικά και στη συνέχεια ανέλαβε πόστο στο λογιστήριο της επιχείρησης στο Βέλγιο.

Με καταγωγή από την Μακρυνεία Αγρινίου, ο 24χρονος πήγαινε με τον πατέρα του συχνά στο χωριό ενώ τα καλοκαίρια πήγαιναν στη Σάμο. Κάτοικοι και συγχωριανοί του παραμένουν συγκλονισμένοι.

Στο χωριό βρισκόταν ο πατέρας του όταν έμαθε για το τροχαίο του γιου του. Η κηδεία θα γίνει τις επόμενες μέρες στην Αθήνα και η ταφή στο χωριό Παπαδάτες με τους κατοίκους να παραμένουν συγκλονισμένοι για τον άδικο χαμό του νέου παιδιού.