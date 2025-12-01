Σοκάρουν οι μαρτυρίες από το τροχαίο στη Λούτσα όπου έχασε ακαριαία τη ζωή του ένας 24χρονος, όταν όχημα με 29χρονο οδηγό έπεσε πάνω του με μεγάλη ταχύτητα.

Η 21χρονη σύντροφος του νεκρού είναι σε εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση, μετά το χειρουργείο στο οποίο υποβλήθηκε. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλη Γιαννάκο, φέρει κάκωση στο κρανίο από την οποία προκλήθηκε κροταφική βλάβη. «Έχει διαφύγει τον κίνδυνο, αλλά έχει δρόμο μπροστά της», είπε στο MEGA. Όπως είπε ο οδηγός έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα.

Σήμερα ο 29χρονος θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα με τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος του να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, πρόκληση σωματικών βλαβών αλλά και ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Οι μαρτυρίες

Κάτοικος της περιοχής, που πετάχτηκε έξω με τον θόρυβο, είπε, μεταξύ άλλων, πως όλοι υπέστησαν σοκ βλέποντας τις εικόνες από το τροχαίο, ενώ ο ο δηγός κοιτούσε το ΙΧ του και τις ζημιές που έπαθε.

«Άκουσα θόρυβο και βγήκα έξω. Ζητούσαν κάποιον να ξέρει να κάνει ΚΑΡΠΑ. Ήξερα, και πήγα. Έβαλα το χέρι μου στην καρωτίδα του παλικαριού, αλλά ήταν ήδη νεκρός. Η μητέρα του ήταν δίπλα του σε κατάσταση σοκ. Είχαν ήδη κατεβάσει κουβέρτες και τους είχαν ρίξει… Είδα την κοπέλα την άλλη, την κρατούσαν στα χέρια. Είχε ένα τραύμα στον κρόταφο και στα πόδια της. Όλοι υποστήκαμε σοκ. Παίρναμε ξανά και ξανά το ΕΚΑΒ. Ήρθε μετά από 25 λεπτά» είπε αρχικά η μάρτυρας στον ΑΝΤ1.

«Αυτό που ήταν σοκαριστικό, ήταν όταν ο ΕΚΑΒίτης του είπε “έχεις σκοτώσει άνθρωπο”, αυτός είπε “ναι, ε; Με πονάει το αυτί μου”. Δεν νομίζω να είχε καταλάβει τι έχει κάνει, δεν ήταν σε κατάσταση σοκ. Πήγαινε και κοίταζε τι ζημιά έχει πάθει το αυτοκίνητό του. Δεν ξέρω αν ήταν σοκ ή ήταν κάτι άλλο. Δεν οδυρόταν, σε καμία περίπτωση. Η μητέρα ήταν δίπλα στο παλικάρι και έτρεμε ολόκληρη. Το παιδί πέθανε ακαριαία» πρόσθεσε.

Γνώριμος των Αρχών

«Από το βιντεοληπτικό υλικό φαίνεται ότι ο οδηγός δεν πήγαινε με το όριο ταχύτητας για την περιοχή. Αναμένεται η πραγματογνωμοσύνη», σημείωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου.

Πληροφορίες αναφέρουν πως το 2021 είχε εμπλακεί ξανά σε τροχαίο, όπου είχε τραυματιστεί φίλος του και είχε απασχολήσει τις Αρχές για ναρκωτικά.