Στην Δικαιοσύνη και στην Αρχή Ξεπλύματος μαύρου χρήματος στέλνει η ΝΔ τις καταθέσεις των μαρτύρων στο σκάνδαλο των αγροτοδασικών επιδοτήσεων, που κέρδισαν σε τυχερά παίγνια, όπως προκύπτει από non paper της Πειραιώς.

Όπως αναφέρουν οι σχετικές πηγές, «ο εισηγητής της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, Μακάριος Λαζαρίδης, τάχθηκε υπέρ της πλήρους διερεύνησης όλων των πτυχών που προκύπτουν από τις καταθέσεις μαρτύρων της Εξεταστικής Επιτροπής του ΟΠΕΚΕΠΕ, σχετικά με κέρδη από τυχερά παίγνια.

Κατά την παρέμβασή του, ο κ. Λαζαρίδης τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία ζητάει την άμεση αποστολή στην ελληνική Δικαιοσύνη και στον επικεφαλής της Αρχής για την καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, Χαράλαμπο Βουρλιώτη, των καταθέσεων της κ. Σεμερτζίδου, του κ. Στρατάκη αλλά και του κ. Μαγειρία, που θα καταθέσει τις επόμενες ημέρες, σχετικά με κέρδη από τυχερά παιχνίδια και λαχεία.

Απέναντι στις επιπόλαιες προσεγγίσεις της αντιπολίτευσης που έχουν ως μοναδικό στόχο μικροκομματικές σκοπιμότητες, η ΝΔ απαντά με θεσμικό τρόπο, ζητώντας να ερευνηθούν τα πάντα από τις αρμόδιες αρχές. Σημειώνουμε ότι ο εισηγητής της πλειοψηφίας αποδέχθηκε το αίτημα βουλευτών της μειοψηφίας, τα στοιχεία για τα τυχερά παίγνια να δοθούν και στον ΣΔΟΕ».

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Μάρτυρας αρνείται να καταθέσει δημόσια

«Παράλληλα ο κ. Λαζαρίδης τόνισε ότι θα πρέπει να απορριφθεί το αίτημα της μάρτυρος κυρίας Μαρκοπούλου, η οποία, με νέα επιστολή της στην Επιτροπή υποστήριξε ότι δε συναινεί με την κλήτευσή της σε δημόσιες συνεδριάσεις στην Εξεταστική. Ο κ. Λαζαρίδης σημείωσε ότι, εάν η κ. Μαρκοπούλου επιμείνει στη μη κατάθεσή της, θα πρέπει να παραπεμφθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα για απείθεια, καθώς είναι υποχρεωμένη να καταθέσει.

Σημειώνουμε ότι η κ. Μαρκοπούλου ήταν πρόταση του ΠαΣοΚ, το οποίο ταυτόχρονα δεν επιθυμούσε την κλήτευση ενός άλλου μάρτυρα, του κ. Καραποστολάκη».

Το αίτημα της Δέσποινας Μαρκοπούλου, ορκωτής λογίστρια του ΣΟΛ, απορρίφθηκε από όλα τα κόμματα, δεδομένης της ομόφωνης απόφασης της εξεταστικής για ανοιχτές συνεδριάσεις

Η Μιλένα Αποστολάκη μάλιστα τόνισε πως ουδείς ζήτησε τη συναίνεσή της, ενώ επικαλέστηκε τη διαχρονική παράδοση της Βουλής για δημόσιες συνεδριάσεις των εξεταστικών.