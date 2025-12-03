Σε ανάκληση φαρμάκου για καρδιαγγειακές παθήσεις προχωρά ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ).

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του οργανισμού, «ανακαλούνται παρτίδες του φαρμακευτικού προϊόντος TEZULIX PR. TAB λόγω προβλημάτων που προέκυψαν κατά την μετάβαση από την πώληση των τεμαχίων του προϊόντος που φέρουν ταινίες γνησιότητας στην πώληση αυτών που φέρουν κωδικό QR».

«Τονίζεται ότι οι εν λόγω παρτίδες δεν φέρουν κανένα ποιοτικό πρόβλημα. Η απόφαση εκδίδεται με σκοπό να ενισχύσει την εθελοντική ανάκληση που έχει ξεκινήσει η εταιρεία», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Οι παρτίδες που ανακαλούνται: