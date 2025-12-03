Σημαντική αύξηση παρουσιάζουν οι απλήρωτοι φόροι το διάστημα Ιανουαρίου–Οκτωβρίου 2025, με το νέο ληξιπρόθεσμο χρέος να φτάνει τα 7,26 δισ. ευρώ.

Μόνο τον Οκτώβριο προστέθηκαν 785 εκατ. ευρώ νέων οφειλών, κυρίως από φόρο εισοδήματος και ΦΠΑ, κάτι το οποίο αποτελεί δείγμα ότι οι φορολογούμενοι είναι πολύ «πιεσμένοι» εξαιτίας και της τεράστιας ακρίβειας που πλήττει τη χώρα.

Συνολικά, το συνολικό νέο χρέος προς την ΑΑΔΕ ανήλθε στα 7,797 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση άνω του 17% σε σχέση με πέρυσι, ενώ οι καθαρά φορολογικές οφειλές αυξήθηκαν πάνω από 24%. Το σύνολο του ληξιπρόθεσμου χρέους ανέρχεται πλέον σε 112,5 δισ. ευρώ, εκ των οποίων περίπου 27,3 δισ. θεωρούνται ανεπίδεκτα είσπραξης.

Ειδικότερα, σημαντική αύξηση 24,37% σε σύγκριση με πέρυσι εμφανίζουν τα νέα ληξιπρόθεσμα χρέη το δεκάμηνο του 2025, σύμφωνα με το δελτίο Tax Administration Οκτωβρίου της ΑΑΔΕ.

Οι οφειλέτες

Συγκεκριμένα, οι απλήρωτοι φόροι ανήλθαν σε 7,258 δισ. ευρώ, ενώ ο αριθμός των οφειλετών μειώθηκε σε 3.896.032 φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 2025, ο αριθμός των οφειλετών παρουσιάζει περαιτέρω μείωση κατά 0,84%, ενώ σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2024 η μείωση ανέρχεται σε 0,77%, καθώς τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι οι οφειλέτες ανέρχονταν σε 3.926.439.

Επισημαίνεται ότι στο ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο έχει εξαιρεθεί ακραία τιμή οφειλής ύψους 2,4 δισ. ευρώ, η οποία προέρχεται από λανθασμένη χρεωστική τροποποιητική δήλωση ΦΠΑ.

Τα ληξιπρόθεσμα χρέη

Συνολικά, δηλαδή συμπεριλαμβανομένων και των μη φορολογικών κατηγοριών, το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε στο δεκάμηνο τα 7,797 δισ. ευρώ, ενώ πέρυσι το ίδιο διάστημα είχε φτάσει τα 6,656 δισ. ευρώ (αύξηση κατά 17,14%).

Για το μήνα αναφοράς, δηλαδή τον Οκτώβριο, το νέο ληξιπρόθεσμο, συνυπολογίζοντας και τις μη φορολογικές κατηγορίες, έφτασε τα 829 εκατ. ευρώ, ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε φτάσει τα 740 εκατ. ευρώ (αύξηση κατά 12,3%).

Σε ό,τι αφορά το συνολικό «νέο ληξιπρόθεσμο» που προστέθηκε στα βιβλία της ΑΑΔΕ, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι μη φορολογικές κατηγορίες:

Για το μήνα αναφοράς (Οκτώβριος), το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 829 εκ. €, ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε φτάσει τα 740 εκ. € (αύξηση κατά 12,03%).

Το 90,32% του νέου ληξιπρόθεσμου προέρχεται από τις εξής κατηγορίες:

Η εικόνα για το 10μηνο

Για το 10μηνο, το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 7.797 εκ. €, ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε φτάσει τα 6.656 εκ € (αύξηση κατά 17,14%).

2.2. Σε ό,τι αφορά το συνολικό «νέο ληξιπρόθεσμο» που προστέθηκε στα βιβλία μας, εξαιρουμένων των 10 μη φορολογικών κατηγοριών (ΜΦΚ):

Για το μήνα αναφοράς (Οκτώβριος 2025), το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 785 εκ. € , ενώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024 είχε φτάσει τα 684 εκ. € (αύξηση κατά 14,77%).

Για το 10μηνο, το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 7.258 εκ. ευρώ, ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε φτάσει τα 5.836 εκ. ευρώ (αύξηση κατά 24,37%).

Εισπράξεις έναντι νέου ληξιπρόθεσμου (εκτός 10 ΜΦΚ)

Για τον μήνα αναφοράς (Οκτώβριος) οι συνολικές εισπράξεις έναντι νέου ληξιπρόθεσμου (εκτός 10 ΜΦΚ) έφτασαν τα 409 εκ. €, ενώ την ίδια περίοδο του 2024 είχαν φτάσει τα 357 εκ. € (αύξηση κατά 14,57%).

Το 92,54 % προέρχεται από τις κάτωθι κατηγορίες:

Για το 10μηνο, οι συνολικές εισπράξεις έναντι νέου ληξιπρόθεσμου (εκτός 10 ΜΦΚ) έφτασαν τα 2.639 εκ. €, ενώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024 έφτασαν τα 2.415 εκ. € (αύξηση κατά 9,28%).

Πηγή: OT.GR