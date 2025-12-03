Φέτος, το CoMuseum γιορτάζει 15 χρόνια πορείας – μια ευκαιρία να κοιτάξουμε πίσω στα τελευταία δεκαπέντε χρόνια δημιουργικής εξέλιξης των μουσείων και, ταυτόχρονα, να στραφούμε προς ένα μέλλον, όπου τα μουσεία αναδεικνύονται ως τόποι ελπίδας.

Με ένα τριήμερο -Τετάρτη 3 έως και Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025- γεμάτο ομιλίες, συζητήσεις, εργαστήρια και δράσεις δικτύωσης, το CoMuseum είναι κάτι περισσότερο από ένα συνέδριο: είναι μια παγκόσμια πλατφόρμα γνώσης και μεταφοράς τεχνογνωσίας με στόχο την ευημερία των πολιτιστικών οργανισμών και των κοινοτήτων που υπηρετούν, ένας ζωντανός χώρος που ενισχύει την παραγωγή και ανταλλαγή ιδεών και διευκολύνει τη δημιουργία δικτύων μεταξύ επαγγελματιών του πολιτισμού και των τεχνών από όλο τον κόσμο.

Το θέμα του 2025, «Μουσεία και Ελπίδα», προσεγγίζει τα μουσεία ως χώρους ανθρώπινης σύνδεσης, φαντασίας, ίασης και ανθεκτικότητας. Η φετινή διοργάνωση θα διερευνήσει τον συνεχώς εξελισσόμενο ρόλο των μουσείων στη διαμόρφωση ενός πιο συμπεριληπτικού, δημοκρατικού και με περισσότερη ενσυναίσθηση κόσμου. Μέσα από αυτό το διπλό πρίσμα – αναδρομής και προοπτικής – επιδιώκουμε να οραματιστούμε διαφορετικές εκδοχές του μέλλοντος και να ανακαλύψουμε εργαλεία, ιδέες και ηγετικά πρότυπα που ενδυναμώνουν τα μουσεία να λειτουργούν ως γέφυρες ανάμεσα στις διαφορές και ως καταλύτες υπέρβασης κάθε πρόκλησης.

Πρόγραμμα

Μέρος του Συνεδρίου θα είναι διαθέσιμο και διαδικτυακά μέσω live streaming.

Την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, από τις 11:00 έως τις 19:00, στο αμφιθέατρο του Μουσείου Μπενάκη / Πειραιώς 138, επαγγελματίες από τη διεθνή κοινότητα των μουσείων και τον ευρύτερο χώρο της τέχνης και του πολιτισμού, εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών, ακαδημαϊκοί και καλλιτέχνες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ομιλίες και συζητήσεις από διακεκριμένες/ους ομιλήτριες/ητές και μετά το τέλος του Συνεδρίου να πάρουν μέρος σε μια εκδήλωση δικτύωσης που θα πραγματοποιηθεί στο Μουσείο Μπενάκη.

Την επόμενη ημέρα, Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου, από τις 10:00 έως τις 16:00, το CoMuseum θα φιλοξενήσει μια σειρά από masterclasses για επαγγελματίες από τον χώρο των μουσείων και του πολιτισμού, στο Μουσείο Μπενάκη / Πειραιώς 138 και online.

Την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, το CoMuseum θα φιλοξενηθεί στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, όπου από τις 12:00 έως τις 15:00, επαγγελματίες του χώρου θα συζητήσουν με εκπροσώπους πολιτιστικών θεσμών και οργανισμών της Θεσσαλονίκης, ανταλλάσσοντας γνώσεις και πολύτιμες εμπειρίες και ανοίγοντας τον δρόμο για μελλοντικές συνεργασίες σε μια συνάντηση – εργαστήριο. Στο κλείσιμο της ημέρας θα ακολουθήσει εκδήλωση δικτύωσης για τις συμμετέχουσες / τους συμμετέχοντες.

Οι ομιλήτριες και ομιλητές του φετινού Συνεδρίου

Sharon Ament – Διευθύνουσα Σύμβουλος, Μουσείο Λονδίνου (Βρετανία)

Δρ Wiebke Ahrndt – Διευθύντρια Übersee-Museum Bremen (Γερμανία)

Διονύσης Αυρηλιώνης – Ιδρυτής και CEO, Compellio S.A. (Λουξεμβούργο)

Στέλιος Βούλγαρης – Ιδρυτικό μέλος και συμμετέχων στην Ομάδα Συνηγορίας του Culture for Change, συνιδρυτής του COMM’ON (Ελλάδα)

Jean François Chougnet, Πρόεδρος Bourges 2028 – Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης (Γαλλία)

Natalie Giorgadze – Γενική Διευθύντρια, Culture Action Europe (Βέλγιο)

Αγγελική Γραμματικοπούλου –Συντονίστρια για το Μουσείο Μετανάστευσης, Γενική Γραμματεία Ευάλωτων Πολιτών και Θεσμικής Προστασίας, Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου (Ελλάδα)

Maria Camilla De Palma – Ιδρύτρια-Διευθύντρια του Castello D’Albertis Museum of World Cultures (Ιταλία)

Pedro De Senna, Σύμβουλος Στρατηγικής Ενόρασης, Πρόεδρος της Ένωσης Μελετητών του Μέλλοντος της Βραζιλίας (Βρετανία)

Amanda Egbe, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παραγωγής ΜΜΕ, Πανεπιστήμιο West of England, Μπρίστολ (Βρετανία)

Sado Jirde, Διευθύντρια, Black South West Network (Βρετανία)

Emmie Kell – Διευθύντρια Μουσείων, Arts Council England (Βρετανία)

Ελίνα Κουντούρη – Διευθύντρια του ΝΕΟΝ, Οργανισμού Πολιτισμού και Ανάπτυξης Δ. Δασκαλόπουλος (Ελλάδα)

Silke Krummel – Διευθύνουσα Σύμβουλος, Οργανισμός για τη Διεθνή Συνεργασία των Μουσείων (Γερμανία)

Joasia Krysa – Καθηγήτρια Έρευνας Εκθέσεων, Πανεπιστήμιο John Moores Λίβερπουλ & Μπιενάλε του Λίβερπουλ (Βρετανία)

Karalyn Monteil, Επικεφαλής της Μονάδας Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών και Προγραμμάτων της UNESCO (Γαλλία)

Japheth ‘Jeff’ Monzon – Υπεύθυνος Έργου στο Black South West Network (BSWN), UnMuseum (Βρετανία)

Lizzy Moriarty – Ανεξάρτητη Σύμβουλος Μουσείων, Ειδική Σύμβουλος στο Πρόγραμμα Museums Revisited, British Council (Βρετανία)

Ηρακλής Μοσκώφ – Γενικός Γραμματέας Ευάλωτων Πολιτών και Θεσμικής Προστασίας, Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου (Ελλάδα)

Δρ. Μάρλεν Μούλιου, Επίκουρη Καθηγήτρια Μουσειολογίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ελλάδα)

Daniel Muzyczuk – Διευθυντής του Μουσείου Τέχνης Muzeum Sztuki (Πολωνία)

Dhikshana Turakhia Pering – Επικεφαλής Δημιουργικών Προγραμμάτων, Μουσείο Λονδίνου (Βρετανία)

Έφη Πρόικου – Πρόεδρος του Culture for Change, Πολιτιστική Διαχειρίστρια (Ελλάδα)

Liv Ramskjær – Γενική Γραμματέας, Νορβηγική Ένωση Μουσείων (Νορβηγία)

Azra Bečević Šarenkapa – Αναπληρώτρια Διευθύντρια, Εθνικό Μουσείο Βοσνίας και Ερζεγοβίνης (Βοσνία και Ερζεγονίνη)

Lynn Scarff – Διευθύντρια του Εθνικού Μουσείου της Ιρλανδίας (Ιρλανδία)

Sandra Shakespeare – Ιδρύτρια, Museum X και επικεφαλής του προγράμματος Black British Museum (Βρετανία)

Kim Streets – Διευθύνουσα Σύμβουλος, Sheffield Museums Trust (Βρετανία)

Alessia Strozzi – Υπεύθυνη Συντήρησης, Ειδική στη Διαχείριση Κινδύνων για την Πολιτιστική Κληρονομιά (Ιταλία)

Θάλεια Τσαλκιτζή – Διευθύντρια Culture & Digitization Solutions, Enterprise Solutions, Uni Systems (Ελλάδα)

Rosa Ferré – Συν-Διευθύντρια, TBA21 | Thyssen-Bornemisza Art (Ισπανία)

Hannah Fox – Εκτελεστική Διευθύντρια, Μουσείο Bowes (Βρετανία)

Άνθια Φωκά – Συντηρήτρια, Τμήμα Συντήρησης Μουσείου Μπενάκη (Ελλάδα)

Βασίλης Χαραλαμπίδης – Bios, Καλλιτεχνικός Διευθυντής/European Creative Hubs Network, Προέδρος (Ελλάδα)

Στέφανος Χερουβής – Διαχειριστής Προγραμμάτων και Ερευνητής, Ecsite (Βέλγιο)

Δημήτρης Χριστόπουλος – Καθηγητής Πολιτειολογίας στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου (Ελλάδα)

CoMuseum Host: Δρ Σοφία Χανδακά, Συνιδρύτρια και συντονίστρια του

Διεθνούς Συνεδρίου CoMuseum, Επιμελήτρια του τμήματος Πολιτισμών

του Κόσμου, Μουσείο Μπενάκη (Ελλάδα).

Η συμμετοχή στο Συνέδριο είναι δωρεάν και απαιτεί προεγγραφή.

Οι γλώσσες εργασίας του Συνεδρίου είναι τα Αγγλικά και τα Ελληνικά και η Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, με ταυτόχρονη διερμηνεία. Όλα τα Workshops/Masterclasses, εκτός από ένα, θα πραγματοποιηθούν στα Αγγλικά, χωρίς διερμηνεία.