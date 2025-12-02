Ενημέρωση αμέσως μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών στην Μόσχα για την ειρηνευτική συμφωνία που βρίσκεται επάνω στο τραπέζι και όλοι ευελπιστούν ότι θα φέρει το τέλος της σύγκρουσης στην Ουκρανία, αναμένει από την αμερικανική διαπραγματευτική ομάδα ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σε δηλώσεις του στο Δουβλίνο, όπου συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό της Ιρλανδίας, Μίχολ Μάρτιν, τόνισε ότι είναι πρόθυμος να έχει κι άλλη συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, διευκρινίζοντας όμως πως αυτή θα εξαρτηθεί από την πορεία των συνομιλιών στη ρωσική πρωτεύουσα.

Ο Ζελένσκι χαρακτήρισε τις τελευταίες εξελίξεις ως «την καλύτερη ευκαιρία μέχρι σήμερα να τερματιστεί ο πόλεμος», προειδοποιώντας όμως ότι οι αποφάσεις που αναμένεται ότι θα απαιτηθούν δεν θα είναι εύκολες. Οι αναφορές Ζελένσκι αφορούν στο επεξεργασμένο πλαίσιο που συμφωνήθηκε την Κυριακή στη Φλόριντα.

Η Ουκρανία βρίσκεται αντιμέτωπη με ασφυκτικές πιέσεις από την Ουάσιγκτον να αποδεχθεί μια συμφωνία που θα βάλει τέλος στις εχθροπραξίες. Το σχέδιο που παρουσίασαν οι ΗΠΑ τον περασμένο μήνα προκάλεσε έντονη ανησυχία στο Κίεβο, καθώς –σύμφωνα με την ουκρανική πλευρά– ενσωμάτωνε αρκετές από τις απαιτήσεις της Μόσχας.

Οι συζητήσεις για το αμερικανικό σχέδιο ξεκίνησαν πριν από περίπου μία εβδομάδα στη Γενεύη και συνεχίστηκαν την περασμένη Κυριακή στη Φλόριντα. «Η βάση μας ήταν το έγγραφο της Γενεύης, το οποίο πλέον έχει αναθεωρηθεί και ενισχυθεί», ανέφερε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του πριν από την συνάντηση με τον Μάρτιν.

Τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια θα έπρεπε να έχουν ήδη αξιοποιηθεί

Υπογράμμισε επίσης ότι τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία -μια κίνηση που κατά τα φαινόμενα με βάση τις εξελίξεις στην ΕΕ μοιάζει να απομακρύνεται σαν προοπτική- θα έπρεπε ήδη να αξιοποιούνται για τις αμυντικές ανάγκες και την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, καλώντας τις ευρωπαϊκές χώρες να στηρίξουν τη διαδικασία μεταφοράς τους.

Ο Ουκρανός πρόεδρος επισήμανε ότι η μεταφορά των δεσμευμένων πόρων στην Ουκρανία θα συμβάλει τόσο στην άμυνα όσο και στην ανάκαμψη της χώρας, ωφελώντας ταυτόχρονα και τους ευρωπαίους εταίρους. Τόνισε επίσης την ανάγκη η Ρωσία να λογοδοτήσει για την επιθετικότητά της, ευχαριστώντας την Ιρλανδία για τη σταθερή της υποστήριξη. Από την πλευρά του, ο Ιρλανδός πρωθυπουργός, τόνισε πως είναι αναγκαία μια συνολική ειρηνική λύση και εξέφρασε τη στήριξη της χώρας του στη χρήση παγωμένων ρωσικών πόρων για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας. Υπογράμμισε ότι οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας πρέπει να παραμείνουν ενεργές όσο συνεχίζεται η κατοχή ουκρανικών εδαφών.

Όχι παζάρια χωρίς την Ουκρανία

Ο Ουκρανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι δεν πρέπει να υπάρξουν «παζάρια» ερήμην της Ουκρανίας και ότι κάθε πρωτοβουλία για ειρήνευση οφείλει να λαμβάνει υπόψη τα ουκρανικά συμφέροντα και τη διεθνή λογοδοσία για τη ρωσική επιθετικότητα.

Χαρακτήρισε την παρούσα συγκυρία «μία από τις πιο δύσκολες αλλά και πιο αισιόδοξες», σημειώνοντας πως διαμορφώνονται συνθήκες που ίσως επιτρέψουν την ολοκλήρωση του πολέμου. Για το υπό διαμόρφωση ειρηνευτικό πλαίσιο ανέφερε ότι «ορισμένα σημεία χρειάζονται περαιτέρω δουλειά», προσθέτοντας πως οι ΗΠΑ λαμβάνουν σοβαρά μέτρα ώστε να επιτευχθεί ο τερματισμός των συγκρούσεων.

Τέλος, επανέλαβε τον στόχο της Ουκρανίας να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια.

Ο Μάρτιν, ανοίγοντας την κοινή συνέντευξη Τύπου, εξέφρασε τη λύπη του που η επίσκεψη του Ζελένσκι δεν μπορούσε να γίνει σε πιο ευνοϊκές συνθήκες. Επεσήμανε ότι, παρά τις διπλωματικές προσπάθειες, ο Βλαντιμίρ Πούτιν επιδιώκει στρατιωτικό πλεονέκτημα εντείνοντας τις επιθέσεις, δείχνοντας —όπως είπε— «πλήρη αδιαφορία» για το διεθνές δίκαιο, στο οποίο στηρίζονται κράτη όπως η Ιρλανδία για την ασφάλειά τους. Ανέφερε ότι δεν πρέπει να επιτραπεί στη Ρωσία να επιτύχει τους στόχους της και ανακοίνωσε πως θα υπογράψει συμφωνία εταιρικής σχέσης με τον Ζελένσκι για ενίσχυση της συνεργασίας και της στήριξης προς την Ουκρανία.