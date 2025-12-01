Στο ιδιωτικό κλαμπ Shell Bay του Witkoff Group στη Νότια Φλόριντα, οι αντιπροσωπείες ΗΠΑ και Ουκρανίας έκαναν «σκληρές αλλά πολύ εποικοδομητικές» διαπραγματεύσεις για τον πόλεμο.

Και όλα αυτά συνοδεία Μπορς, μιας σούπας με παντζάρια και λάχανο και Χολούμπτσι, που είναι παραδοσιακά ρολάκια με κρέας και λάχανο, ως ένδειξη σεβασμού στην ουκρανική κουλτούρα, μια κομψή διπλωματική χειρονομία καθώς οι ΗΠΑ προσπαθούν να πείσουν την Ουκρανία να συμβιβαστεί σε μια ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία.

Πηγή με άμεση γνώση των συνομιλιών στη Φλόριντα -που περιλάμβαναν τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, τον Ειδικό Απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ- είπε στο CNN ότι οι εντατικές διαπραγματεύσεις ήταν ένα «βήμα προόδου» και «χτίστηκαν πάνω στην πρόοδο στη Γενεύη», όπου πραγματοποιήθηκε ο πρώτος γύρος συζητήσεων για τις προτάσεις των ΗΠΑ να τερματιστεί ο ρωσικός πόλεμος στην Ουκρανία την προηγούμενη εβδομάδα.

«Θα ήταν πολύ πρόωρο να πούμε ότι ολοκληρώσαμε τα πάντα εδώ, καθώς πολλά πράγματα πρέπει ακόμα να γίνουν. Η Ουκρανία δεν θα πιεστεί να απορρίψει επίσημα, με νομικό τρόπο, αυτή την επιδίωξη» ανέφερε.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

«Αλλά αν οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν σε κάτι να συμφωνήσουν με τη Ρωσία διμερώς ή αν η Ρωσία θέλει να λάβει κάποιες διαβεβαιώσεις από το ΝΑΤΟ πολυμερώς, τότε αυτό δεν εμπλέκει την Ουκρανία στη διαδικασία λήψης αποφάσεων» πρόσθεσε. Μια τελική απόφαση για το τι θα αποτελούσε έναν ιδιαίτερα ευαίσθητο συμβιβασμό -πιθανόν μη δημοφιλή μεταξύ των κρατών του ΝΑΤΟ- δεν έχει ακόμη ληφθεί και θα ληφθεί τελικά από τον Πρόεδρο της Ουκρανίας, τόνισε η πηγή στο CNN.

Καθώς προχωρούν οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ουκρανίας και ο Γουίτκοφ ταξιδεύει στη Μόσχα για συνομιλίες στο Κρεμλίνο, διερευνώνται δημιουργικές λύσεις για να αποφευχθούν οι «κόκκινες γραμμές» του Κιέβου.

Τα αγκάθια

Ένας από αυτούς τους προβληματικούς τομείς είναι η απαίτηση του Κρεμλίνου, που επίσης περιλήφθηκε στην πρόταση ειρήνης 28 σημείων των ΗΠΑ, να παραδώσει η Ουκρανία εδάφη στην περιοχή του Ντονμπάς, που έχουν προσαρτηθεί αλλά δεν έχουν ακόμη κατακτηθεί από τη Ρωσία.

«Αλλά η συνάντηση ήταν πολύ εστιασμένη και οι πιο προβληματικές πτυχές των ειρηνευτικών προτάσεων συζητήθηκαν λεπτομερώς», πρόσθεσε η πηγή, υπονοώντας ότι ενδέχεται να σημειωθεί προσωρινή πρόοδος σε ορισμένους τομείς.

Μία από τις πιο «προβληματικές πτυχές» της αρχικής πρότασης ειρήνης 28 σημείων των ΗΠΑ ήταν η ρήτρα που απαιτούσε από την Ουκρανία να εγκαταλείψει επίσημα την επιδίωξή της, κατοχυρωμένη στο σύνταγμά της, να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, μια βασική απαίτηση της Ρωσίας για τον τερματισμό του πολέμου και κάτι που οι ουκρανικές αρχές συνεχίζουν να απορρίπτουν.

Ωστόσο, η πηγή λέει στο CNN ότι οι διαπραγματευτές έχουν συζητήσει ένα πιθανό σενάριο στο οποίο η Ουκρανία θα απαγορευόταν ουσιαστικά να ενταχθεί στη δυτική στρατιωτική συμμαχία υπό την ηγεσία των ΗΠΑ μέσω ρυθμίσεων που θα έπρεπε να διαπραγματευτούν απευθείας τα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ με τη Μόσχα.

Το σχέδιο των ΗΠΑ πρότεινε η περιοχή, που περιλαμβάνει μια «ζώνη φρούριο» από καλά οχυρωμένες πόλεις κρίσιμες για την ασφάλεια της Ουκρανίας, να γίνει ρωσική αποστρατικοποιημένη ζώνη, την οποία η Μόσχα θα διοικούσε αλλά δεν θα αναπτύξει στρατεύματα. Οι συζητήσεις προχωρούν και σε αυτό το θέμα, ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα στις διαπραγματεύσεις.

«Η ιδέα να παραδώσει κανείς τον έλεγχο στους Ρώσους, κάτι που θα αποδυνάμωνε σημαντικά την άμυνα της Ουκρανίας και θα καθιστούσε πιθανότερη μια μελλοντική επίθεση, μειώνοντας σημαντικά τις δυνατότητες της Ουκρανίας, αυτό είναι εκτός πλαισίου. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν πιθανές λύσεις για τη διατήρηση των συνταγματικών διατάξεων και την ασφάλεια της Ουκρανίας», είπε η πηγή στο CNN.

Ωστόσο αρνήθηκε να συζητήσει ποιες συγκεκριμένες επιλογές εξετάζονται, λέγοντας ότι το θέμα είναι «πολύ ευαίσθητο». «Πιστεύω πραγματικά ότι αν γίνει δημόσιο, μπορεί να χαλάσουμε τη δυνητική λύση» ανέφερε.