Τα βίντεο από κάμερες ασφαλείας στη Λούτσα που κατέγραψαν τη στιγμή του τροματικού τροχαίου, τα μεσάνυχτα του Σαββάτου, αλλά και τα προηγούμενα δευτερόλεπτα, δείχνουν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 29χρονος να κινείται με ιλιγγιώδη ταχύτητα σε έναν δρόμο που βρίσκεται εντός κατοικημένης περιοχής, τα τελευταία χρόνια έχει μετατραπεί σε διπλής κατεύθυνσης, όπου το όριο, σύμφωνα με τον νέο ΚΟΚ, είναι στα 50 χιλιόμετρα την ώρα.

Το αλκοτέστ που έγινε στον 29χρονο είχε αρνητικό αποτέλεσμα, ωστόσο, αναμένονται τα αποτελέσματα και των τοξικολογικών εξετάσεων. Παράλληλα, οι Αρχές έκαναν «φύλλο και φτερό» το εσωτερικό του αυτοκινήτου, καθώς ήθελαν να διαπιστώσουν εάν υπήρχαν κρυμμένες ναρκωτικές ουσίες. Ο 29χρονος νοσηλευόταν φρουρούμενος με ελαφρά τραύματα και αναμένεται να πάρει εξιτήριο, εφόσον το επιτρέψει η κατάσταση της υγείας του, ώστε να μεταφερθεί στην Εισαγγελία σήμερα ή την Τετάρτη, για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει, μεταξύ των οποίων ανθρωποκτονία από αμέλεια και επικίνδυνη οδήγηση.

Η μητέρα του 29χρονου οδηγού που έτρεχε με υπερβολική ταχύτητα στη λεωφόρο Αρτέμιδος, από Βραυρώνα προς Ραφήνα, ζήτησε συγγνώμη για την τραγωδία που προκάλεσε ο γιος της. «Δυστυχώς είναι το παιδί μου. Το δικό μας είναι καλά, δυστυχώς όμως το άλλο παιδί δεν είναι καλά. Πέθανε, έφυγε από τη ζωή. Δεν ξέρω να σας πω τίποτα άλλο, δηλαδή λυπάμαι, πώς να σας πω; Λυπάμαι, συγγνώμη. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πώς είμαστε. Λυπάμαι».

«Όλοι σε σοκ, εκτός από τον 29χρονο»

Κάτοικος της περιοχής, που πετάχτηκε έξω, τρομαγμένη από τον θόρυβο του τροχαίου, δήλωσε πως ο 29χρονος που το προκάλεσε, αντιδρούσε σαν να μην είχε συμβεί το παραμικρό.

«Άκουσα θόρυβο και βγήκα έξω. Ζητούσαν κάποιον να ξέρει να κάνει ΚΑΡΠΑ. Ήξερα, και πήγα. Έβαλα το χέρι μου στην καρωτίδα του παλικαριού, αλλά ήταν ήδη νεκρός. Η μητέρα του ήταν δίπλα του σε κατάσταση σοκ. Είχαν ήδη κατεβάσει κουβέρτες και τους είχαν ρίξει… Είδα την κοπέλα την άλλη, την κρατούσαν στα χέρια. Είχε ένα τραύμα στον κρόταφο και στα πόδια της. Όλοι υποστήκαμε σοκ. Παίρναμε ξανά και ξανά το ΕΚΑΒ. Ήρθε μετά από 25 λεπτά» είπε αρχικά η γυναίκα που έσπευσε στο σημείο στα πρώτα λεπτά του δυστυχήματος.

«Αυτό που ήταν σοκαριστικό, ήταν όταν ο ΕΚΑΒίτης του είπε ”έχεις σκοτώσει άνθρωπο”, αυτός απάντησε ”ναι, ε; Με πονάει το αυτί μου”. Δεν είχε καταλάβει τι είχε κάνει. Τον είδα μια χαρά (σ.σ.: δεν ήταν σε κατάσταση μέθης). Δεν τον είδα σε κατάσταση σοκ. Πήγαινε, ερχόταν, κοίταζε το αυτοκίνητό του να δει τι ζημιά έχει πάθει… Δεν γνωρίζω αν ήταν σε σοκ ή σε άλλη κατάσταση. Όλοι οι υπόλοιποι ήταν σε σοκ εκτός από αυτόν. Δεν ήξερα ποιος ήταν, μετά μου είπαν ποιος είναι και τον κατάλαβα…» είπε η αυτόπτης μάρτυρας.

«Μόλις είχαν έρθει τα παιδιά και είχαν σταθμεύσει και έβγαζαν τα πράγματά τους από το αυτοκίνητο, ήρθε με ιλιγγιώδη ταχύτητα και έπεσε πάνω τους. Η ανιψιά μου ήταν εκτός του αυτοκινήτου. Ο ανιψιός μου και βαφτιστήρι μου ήταν πίσω, στο πορτ μπαγκάζ και δίπλα του ήταν η σύντροφός του» ανέφερε στην ΕΡΤ ο θείος και νονός του 24χρονου, σημειώνοντας πως «όταν ήρθε το ασθενοφόρο, τον βρήκε χωρίς τις αισθήσεις του».

Το χρονικό της τραγωδίας

Ο 24χρονος, η μητέρα, η αδελφή του και η κοπέλα του δεν είχαν κανένα περιθώριο αντίδρασης. Το μπλε ΙΧ τους παρέσυρε, σκοτώνοντας ακαριαία τον 24χρονο, προτού σταματήσει στη σιδερένια περίφραξη παρακείμενης πολυκατοικίας. Η 21χρονη κοπέλα του άτυχου θύματος, δίνει μάχη στη ΜΕΘ με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και στο πόδι, ενώ ελαφρύτερα τραυματίστηκαν οι άλλες δύο γυναίκες.

Μάλιστα, το μπλε αυτοκίνητο φαίνεται λίγο πριν πέσει πάνω στους πεζούς, φαίνεται να κάνει έναν ελιγμό, πιθανώς για να αποφύγει άλλο όχημα και εκεί πιθανολογούν οι αρχές ότι χάθηκε ο έλεγχος. Σύμφωνα με την πρώτη εικόνα από το βιντεοληπτικό υλικό, το αυτοκίνητο περνά στο αντίθετο ρεύμα, χτυπά αρχικά ένα σταθμευμένο όχημα και στη συνέχεια «καρφώνεται» πάνω στην οικογένεια, η οποία έβγαζε πράγματα από το πορτ μπαγκάζ του αυτοκινήτου της.

«Υπότροπος ο οδηγός» – Η πραγματογνωμοσύνη για την ταχύτητα

«Από το βιντεοληπτικό υλικό φαίνεται ότι ο 29χρονος σίγουρα δεν πήγαινε με 50 χιλιόμετρα την ώρα, που είναι το όριο ταχύτητας για την περιοχή. Αναμένεται ωστόσο η πραγματογνωμοσύνη για να επιβεβαιώσουμε την ταχύτητα του αυτοκινήτου», σημείωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου.

Όπως είπε στο MEGA, ο 29χρονος οδηγός, «είναι υπότροπος. Και την προηγούμενη φορά είχε προκαλέσει τροχαίο με εκτροπή του οχήματός του», κατά το οποίο, ένας δικός του φίλος -ηλικίας 22 ετών, κατά πληροφορίες- είχε τραυματιστεί σοβαρά. Παράλληλα, ο ίδιος είχε απασχολήσει τις αρχές και για υποθέσεις ναρκωτικών.

«Αν αποδειχθεί ότι παραβίασε το όριο ταχύτητας ή είχε καταναλώσει αλκοόλ ή ουσίες θα είναι αντιμέτωπος με κακουργηματική παράβαση», σημείωσε η κ. Δημογλίδου.

Τραγικές συμπτώσεις

Ο 24χρονος που έχασε τη ζωή του, είχε μόλις φτάσει στην Ελλάδα από το Βέλγιο, όπου διέμενε, για να παρευρεθεί στην ορκωμοσία της συντρόφου του, που θα γινόταν στην Κέρκυρα, τις επόμενες ημέρες. Η 21χρονη κοπέλα χειρουργήθηκε το βράδυ της Κυριακής και νοσηλεύεται σε μονάδα Αναζωογόνησης με μηχανήματα ΜΕΘ στο ΚΑΤ, έχοντας κάκωση στο κρανίο και κροταφική βλάβη, καθώς και σοβαρό τραύμα στο πόδι. Οι γιατροί παρακολουθούν στενά την κατάστασή της, χαρακτηρίζοντας κρίσιμες τις επόμενες ώρες.