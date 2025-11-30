Ο 29χρονος οδηγός του αυτοκινήτου έχει αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα στη λεωφόρο Αρτέμιδος στη Λούτσα όταν ξαφνικά κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, χάνει τον έλεγχο του οχήματος με αποτέλεσμα να καταλήξει με σφοδρότητα σε σταθμευμένο όχημα μπροστά από το οποίο βρίσκονταν μία μητέρρα με τα δυο της παιδιά και την σύντροφο του γιου της. Νωρίτερα είχε προσκρούσει και σε άλλο σταθμευμένο οχημα.

Ο 24χρονος άνδρας, που παρασύρθηκε από τον οδηγό του οχήματος, έχασε ακαριαία τη ζωή του μπροστά στα μάτια της μητέρας του και της αδελφής του.

Πριν από λίγες μέρες ο άτυχος νεαρός είχε επιστρέψει στην Ελλάδα από το Βέλγιο, για την ορκωμοσία της συντρόφου του που θα γινόταν αύριο, η οποία επίσης τραυματίστηκε και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο.

Η αδελφή του θύματος και η μητέρα του πήραν εξιτήριο πριν λίγο από το ίδιο νοσοκομείο και ο 29χρονος οδηγός του οχήματος που προκάλεσε το τροχαίο, ο οποίος συνελήφθη για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Τις επόμενες ώρες αναμένονται και τα αποτελέσματα των αιματολογικών εξετάσεων για να διαπιστωθεί αν ο οδηγός είχε καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ.