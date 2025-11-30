Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (30/11) στη Λούτσα, όταν Ι.Χ. βγήκε από την πορεία του, παρασύροντας τρία άτομα, με αποτέλεσμα ένα εξ αυτών να χάσει τη ζωή του.

Λίγο μετά τις 00:30, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός του Ι.Χ., κινούμενος επί της λεωφόρου Αρτέμιδος, έχασε τον έλεγχο του οχήματος, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Τρία άτομα, τα οποία προσπαθούσαν να διασχίσουν κάθετα τον δρόμο παρασύρθηκαν, με τα δύο να τραυματίζονται ελαφρά και τον τρίτο να χάνει σχεδόν ακαριαία τη ζωή του.

Το θύμα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Ο οδηγός του οχήματος τραυματίστηκε ελαφρά. Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος διενεργεί η Τροχαία.