Στην Αθήνα θα βρίσκεται την Παρασκευή ο Ακίλα Σάλεχ. Ο πρόεδρος της Βουλής της Λιβύης θα συναντηθεί με τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Αυτή είναι η πρώτη επίσκεψή του στη χώρα μας.

Η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζωχιού επεσήμανε ότι ο υπουργός Εξωτερικών θα επαναλάβει τη θέση της Ελλάδας ότι το τουρκολιβυκό μνημόνιο είναι παράνομο και ανυπόστατο. Παράλληλα, τον Ιανουάριο του 2026 προγραμματίζεται επιχειρηματική αποστολή στη Λιβύη.

Η επιχειρηματική αποστολή που προγραμματίζεται για τον Ιανουάριο του 2026 εντάσσεται στη συνολική προσπάθεια ενίσχυσης της διμερούς συνεργασίας με τη Λιβύη, με έμφαση στη στήριξη της οικονομικής δραστηριότητας και στην εμβάθυνση των επαφών σε θεσμικό επίπεδο.