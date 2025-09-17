Με στόχο την άμεση επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, σε τεχνικό επίπεδο, για την οριοθέτηση Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και υφαλοκρηπίδας υποδέχεται το μεσημέρι στη μία τον ομόλογό του της μεταβατικής κυβέρνησης της Λιβύης ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.

Οι δύο πλευρές έχουν ορίσει ήδη τις αρμόδιες επιτροπές -επικεφαλής της ελληνικής είναι η υφυπουργός Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου- και ο κ. Γεραπετρίτης θα επιδιώξει κατά τη διάρκεια της συνάντησης να καθοριστεί το πλαίσιο αλλά και το χρονοδιάγραμμα των συζητήσεων.

Δεν αναμένονται άμεσα αποτελέσματα

Στην Αθήνα δεν αναμένουν άμεσα και κυρίως έμπρακτα αποτελέσματα, καθώς θέτουν ως προαπαιτούμενο για την επίτευξη προόδου την απόσυρση του τουρκολιβυκού μνημονίου από το τραπέζι, με τον κ. Γεραπετρίτη να αναμένεται ότι θα προβεί σε ακόμα μία ρητή καταδίκη της ανυπόστατης και παράνομης συμφωνίας που υπογράφθηκε μεταξύ της Άγκυρας και της Τρίπολης το φθινόπωρο του 2019.

Παρά το γεγονός αυτό, στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εξωτερικών διαβλέπουν στην τρέχουσα συγκυρία μία ευκαιρία αφενός για να διαμηνυθεί ότι η Αθήνα είναι σε ετοιμότητα και συνομιλεί θεσμικά με όλες τις πλευρές στη Λιβύη, αφετέρου να υπενθυμιστεί ποιες ήταν οι θέσεις της Τρίπολης, εν πολλοίς σύμφωνες με τις προβλέψεις του Δικαίου της Θάλασσας, έως και το 2010-11 όταν και διακόπηκαν οι διαπραγματεύσεις οριοθέτησης με την Ελλάδα και προτού φυσικά η μεταβατική κυβέρνηση της βορειοαφρικανικής χώρας δορυφοροποιηθεί από την Τουρκία.

Ο κ. Γεραπετρίτης είχε επισκεπτεί, εντός διαστήματος δύο εβδομάδων τον περασμένο Ιούλιο, τόσο τη Βεγγάζη, όσο και την Τρίπολη, όπου και συναντήθηκε με τον μεταβατικό πρωθυπουργό Αμπντούλ Χαμίτ Ντιμπέιμπα, ο οποίος πάντως σύμφωνα με τις τότε πληροφορίες ξεκαθάρισε ότι το τουρκολιβυκό μνημόνιο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της έννομης τάξης και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει.

Η ατμόσφαιρα της συνάντησης καθορίζεται και από την επίσημη εκδήλωση ενδιαφέροντος της αμερικανικής Chevron για τα δύο θαλάσσια τεμάχια νότια της Κρήτης, με την εταιρεία να αποδέχεται την ελληνική μέση γραμμή, επιβεβαιώνοντας εμμέσως την ελληνική κυριαρχία στην εν λόγω περιοχή.

Ανεβαίνει το γεωπολιτικό ρίσκο

Από την Αθήνα υπενθυμίζεται συχνά ότι παρά την ύπαρξη του τουρκολιβυκού μνημονίου η Τρίπολη σεβάστηκε την ελληνική μέση γραμμή όταν οριοθέτησε αντιστοίχως οικόπεδα προς έρευνα και εκμετάλλευση, στα οποία και αναμένεται να αναπτυχθεί η τουρκική ΤΡΑΟ.

Έως ότου πάντως εκφραστεί το αμερικανικό ενδιαφέρον τόσο η Λιβύη, όσο και η Τουρκία επιχείρησαν με στοχευμένες κινήσεις να ανεβάσουν το γεωπολιτικό ρίσκο στην Ανατολική Μεσόγειο.

Πρώτα η Τρίπολη κατέθεσε ρηματική διακοίνωση στα Ηνωμένα Έθνη όπου αμφισβητούσε την ελληνική μέση γραμμή και το δικαίωμα της Ελλάδας να προκηρύσσει διαγωνισμό στα τεμάχια «Κρήτη-1» και «Κρήτη-2», ακολούθησε η δεύτερη διακοίνωση με τη θεώρηση περί της λιβυκής ΑΟΖ – υφαλοκρηπίδας, εις βάρος των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων και σχεδόν υπαγορευμένη από την Άγκυρα, ενώ σε παράλληλο επίπεδο η Τουρκία συνεχίζει την προσπάθεια εναγκαλισμού και της Βεγγάζης με στόχο την επικύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου και από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Ανατολικής Λιβύης.

Η Ελλάδα ως «φωνή» των Λίβυων

Σε αντίστιξη, ο κ. Γεραπετρίτης επαναλαμβάνει τακτικά τον τελευταίο καιρό ότι η Ελλάδα είναι η μοναδική, ίσως, χώρα της ΕΕ που συνομιλεί και με τις δύο πλευρές στη Λιβύη, ενώ ένα από τα επιχειρήματα της Αθήνας προκειμένου να αποκατασταθούν οι σχέσεις με τη μεταβατική κυβέρνηση της Τρίπολης είναι ότι δύναται να λειτουργήσει ως «φωνή» των Λίβυων τόσο στην Ευρώπη, όσο και στα Ηνωμένα Έθνη σε μια εποχή, μάλιστα, όπου το καθεστώς του Ντιμπεϊμπά κλονίζεται στο εσωτερικό αναζητώντας διεθνώς ερείσματα.

Όλα αυτά, βεβαίως, εξελίσσονται ενώ η μεταβατική κυβέρνηση αδυνατεί να εγγυηθεί την ασφαλή διεξαγωγή εκλογών και την απόσυρση όλων των ξένων στρατιωτικών δυνάμεων από τη χώρα, όπως προβλέπεται στη μετεμφυλιακή συμφωνία που υπογράφθηκε υπό την αιγίδα του ΟΗΕ.

Πάντως, μόλις λίγες εβδομάδες πριν ο κ. Ντιμπεϊμπά συμμετείχε σε τριμερή συνάντηση με την κ. Μελόνι και τον Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος μόλις τη Δευτέρα επιβεβαίωσε τις προσπάθειες της Άγκυρας να συγκλίνει με την ηγεσία της Ανατολικής Λιβύης, με απώτερο στόχο την ενοποίηση της χώρας (“One Libya”), χαρακτηρίζοντας μάλιστα «σημαντικό επίτευγμα από την άποψη του Διεθνούς Δικαίου» την πιθανή επικύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου.

Οι κ. Γεραπετρίτης και Αλ Μπαούρ αναμένεται να συζητήσουν και για το μεταναστευτικό, με τις ροές πάντως από τη Δυτική Λιβύη προς την Ελλάδα να είναι μηδενικές, την ώρα που η ραγδαία αύξηση των παράτυπων μετακινήσεων από τα ανατολικά παράλια στα νότια της Κρήτης φέρνει τις ελληνικές αρχές στα όρια τους. Η Αθήνα αναζητεί και άλλους τρόπους ενίσχυσης της συνεργασίας με την Τρίπολη, κυρίως στους τομείς της οικονομίας και του διμερούς εμπορίου.ψ