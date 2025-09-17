Με τον ομόλογό του της μεταβατικής κυβέρνησης της Λιβύης Ταχέρ Σαλέμ Αλ Μπαούρ συναντήθηκε σήμερα στην Αθήνα ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.

Η επίσκεψη έρχεται ως συνέχεια της μετάβασης του Έλληνα ΥΠΕΞ στην Τρίπολη τον περασμένο Ιούλιο, όπου είχε τεθεί το πλαίσιο για την εμβάθυνση των διμερών σχέσεων.

Κατά τις συνομιλίες, οι δύο πλευρές κήρυξαν την έναρξη της διαδικασίας οριοθέτησης της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) Ελλάδας – Λιβύης, με τις τεχνικές επιτροπές να πραγματοποιούν ήδη την πρώτη συνεδρίασή τους.

Μάλιστα, η επόμενη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην Τρίπολη.

Τι ειπώθηκε για το μεταναστευτικό

Στην ατζέντα βρέθηκαν επίσης ζητήματα μετανάστευσης, με τον κ. Γεραπετρίτη να επαναβεβαιώνει την ετοιμότητα της Ελλάδας να συνεχίσει την εκπαίδευση στελεχών της λιβυκής ακτοφυλακής.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στην ενίσχυση της συνεργασίας σε τομείς όπως η οικονομία, η ενέργεια, οι μεταφορές και οι κατασκευές. Παράλληλα, οι δύο ΥΠΕΞ συμφώνησαν στην προώθηση απευθείας αεροπορικής σύνδεσης Αθήνας – Τρίπολης, καθώς και στην πραγματοποίηση ελληνικής επιχειρηματικής αποστολής στη Λιβύη εντός του φθινοπώρου.

Ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε τη σημασία του σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου και ειδικότερα του Δικαίου της Θάλασσας, επαναλαμβάνοντας την πάγια ελληνική και ευρωπαϊκή θέση για το άκυρο και ανυπόστατο τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Αναφέρθηκε δε στον ενεργό ρόλο της Ελλάδας, τόσο ως κράτους μέλους της ΕΕ όσο και ως εκλεγμένου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, στις διεθνείς προσπάθειες για πολιτική λύση στη Λιβύη, με επίκεντρο την ενότητα, τη σταθερότητα και την ανάπτυξη της χώρας.