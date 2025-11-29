Δεν υπάρχει επιστροφή. Η παρακολούθηση ενός κακού – ποιοτικά μιλώντας – βίντεο στο TikTok και το «μοίρασμά» του με τους διαδικτυακούς μας φίλους είναι αρκετό για να αλλάξει τον αλγόριθμό μας για πάντα, άσχετα αν όλο το προηγούμενο διάστημα τον «ταΐζαμε» με ποιοτικό περιεχόμενο. Ο νόμος της βαρύτητας. Πιο εύκολα πέφτεις στη μαύρη τρύπα του διαδικτύου παρά κρατάς απόσταση από αυτή.

Κάπως έτσι, το feed αρκετών συνανθρώπων μας γέμισε με ηλικιωμένους που στην προσπάθειά τους να νιώσουν καλύτερα σωματικά, επισκέπτονται διάφορους φυσικοθεραπευτές.

Εκείνοι, ως επαγγελματίες, κάνουν τη δουλειά τους: με το βάρος του σώματός τους ή με τη δύναμη των χεριών τους, προκαλούν σοβαρούς τραυματισμούς στους ήδη ταλαιπωρημένους πελάτες τους.

Κάτι δεν πάει καλά με την προηγούμενη πρόταση, σωστά; Σωστά. Άλλωστε μιλάμε για το TikTok, μια πλατφόρμα η οποία έχει κατακλυστεί από AI βίντεο, με πολλούς να μην καταλαβαίνουν αν αυτό που μόλις παρακολούθησαν είναι αληθινό ή όχι. Στο τέλος της ημέρας, βέβαια, δεν έχει καμία σημασία. Φτάνει που μας σόκαρε ή μας έκανε να γελάσουμε.

Οι ηλικιωμένοι που τραυματίζονται/κακοποιούνται από τους φυσικοθεραπευτές τους στην παράλληλη πραγματικότητα της τεχνητής νοημοσύνης τρυπώνουν πλέον και στη δική μας. Σαν να μην έφτανε το υλικό που φτάνει στην οθόνη μας από τις ΗΠΑ, πλέον δημιουργούνται AI βίντεο με παρόμοιο περιεχόμενο και στη χώρα μας. Και ναι, γίνονται viral.

Μια «τέχνη» προσιτή σε όλους

Η τεχνολογία πίσω από τα βίντεο AI βασίζεται σε προηγμένους αλγορίθμους μηχανικής μάθησης που αναλύουν τεράστιες ποσότητες εικόνας και ήχου για να παράγουν ρεαλιστικές αποδόσεις ανθρώπων και αντικειμένων. Το αποτέλεσμα, εκτός από αστείο, συχνά είναι και εντυπωσιακό. Η δημιουργία τέτοιων βίντεο απαιτεί πλέον λιγότερο χρόνο και οικονομικούς πόρους σε σχέση με το παρελθόν, καθιστώντας την τεχνολογία προσιτή σε πολλούς, ακόμα και σε μη ειδικούς.

Παράλληλα, η ίδια τεχνολογία έχει γίνει εργαλείο ψυχαγωγίας και εκπαίδευσης. Στον κινηματογράφο, οι παραγωγοί χρησιμοποιούν AI για να αναδημιουργήσουν ηθοποιούς ή να συνθέσουν σκηνές που δεν θα ήταν πρακτικά δυνατόν να γυριστούν.

Στην εκπαίδευση, οι καθηγητές μπορούν να δημιουργούν διαδραστικά βίντεο που προσαρμόζονται στις ανάγκες κάθε μαθητή. Στο TikTok, οι ηλικιωμένοι καταπλακώνονται από τους φυσικοθεραπευτές τους. Δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα.



Η αναγνώριση των βίντεο AI, ωστόσο, παραμένει πρόκληση για ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Αν και οι αλγόριθμοι γίνονται ολοένα πιο εξελιγμένοι, υπάρχουν ενδείξεις που μπορεί να προδώσουν την τεχνητή φύση ενός βίντεο: ασυνέπειες στις κινήσεις των χεριών, περίεργες εκφράσεις προσώπων, ασυμφωνίες φωτισμού και σκιών ή ανεπαρκής συγχρονισμός χείλους και φωνής.

Αντίστοιχα, οι νομοθέτες και οι τεχνολογικές εταιρείες αντιμετωπίζουν την πρόκληση να θέσουν κανόνες που θα προστατεύουν τους πολίτες χωρίς να περιορίζουν τη δημιουργικότητα και την καινοτομία.

Ορισμένες χώρες έχουν ήδη θεσπίσει νομοθεσίες κατά των deepfakes που στοχεύουν σε πολιτικά ή πορνογραφικά βίντεο, ενώ οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης επενδύουν σε αλγορίθμους ανίχνευσης και σήμανσης περιεχομένου που πιθανόν να είναι τεχνητό. Δεν μπορούμε να πούμε ότι τα χρήματά τους έπιασαν τόπο, τουλάχιστον για την ώρα. Οι ηλικιωμένοι στα βίντεο είναι η απόδειξη.