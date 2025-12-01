Το Νέο Δελχί ξυπνά κάθε πρωί μέσα σε ένα νέφος τοξικής αιθαλομίχλης και το ίδιο αποπνικτικό τοπίο το συνοδεύει έως αργά τη νύχτα.

Οι 30 εκατομμύρια κάτοικοι της πρωτεύουσας της Ινδίας περνούν τη μέρα τους με επίμονους πονοκεφάλους και ερεθισμένα μάτια. Συμπτώματα που αποτυπώνουν την αδυναμία μιας ανερχόμενης υπερδύναμης να προσφέρει το πιο βασικό αγαθό: καθαρό αέρα.

Οι ειδικοί του κορυφαίου κρατικού νοσοκομείου χαρακτηρίζουν την κατάσταση «σοβαρή και απειλητική για τη ζωή». Τα επίπεδα των τοξικών ρύπων — από τα αυτοκίνητα, τα εργοστάσια και το κάψιμο καλλιεργητικών υπολειμμάτων — φθάνουν έως και 20 φορές πάνω από τα διεθνώς αποδεκτά όρια ασφαλούς αναπνοής.

Παρά το γεγονός ότι άλλες άλλοτε ρυπαρές μητροπόλεις, όπως το Πεκίνο, κατάφεραν να καθαρίσουν την ατμόσφαιρά τους, το Νέο Δελχί παραμένει εγκλωβισμένο στη δική του «ομίχλη θανάτου».

Ένα 24ωρο μέσα στο νέφος

Καθώς η ατμοσφαιρική ρύπανση επιδεινώθηκε σε τέτοιο βαθμό, ώστε η κυβέρνηση αναγκάστηκε να θέσει σε τηλεργασία τους μισούς δημόσιους υπαλλήλους, δημοσιογράφοι των New York Times διέσχισαν την πόλη επί ένα ολόκληρο 24ωρο — από πριν ξημερώσει έως τα μεσάνυχτα.

Prime Minister Narendra Modi began his address to the media on the first day of the Winter Session of Parliament, in New Delhi, with this remark. The opposition has planned to raise the issue of air pollution in the Parliament as Delhi continues to reel under toxic air, as well… pic.twitter.com/gH7qEhtp6p — Spot On (@Spotnews_media) December 1, 2025

Μετρήσεις PM2.5, των πιο επικίνδυνων μικροσωματιδίων, αποκάλυψαν πως σε καίρια σημεία της πόλης, οι τιμές ήταν πολλαπλάσιες του ορίου των 15 μg/m³, που θεωρείται ασφαλές για την υγεία.

Το συμπέρασμα ήταν ξεκάθαρο: μια πόλη χωρίς διέξοδο από τον τοξικό αέρα και ένας πληθυσμός που έχει πλέον αποδεχθεί την υγειονομική κρίση ως καθημερινότητα.

Πρωινή άσκηση μέσα στην ασφυξία

Οι πρώτοι δρομείς εμφανίστηκαν πριν χαράξει. Έκαναν ζέσταμα και ξεκίνησαν να τρέχουν στη λεωφόρο ανάμεσα στην Πύλη της Ινδίας και το Προεδρικό Μέγαρο — δύο μνημεία που δεν μπορούσαν να δουν το ένα το άλλο εξαιτίας της αιθαλομίχλης.

Λίγο πιο πέρα, ο 72χρονος Ντινές Καμάτ έκανε τη συνηθισμένη πρωινή του βόλτα. Για τους ηλικιωμένους, ο χειμώνας — η εποχή με την πιο βαριά ρύπανση — φέρνει το ίδιο δίλημμα κάθε χρόνο: να μείνουν σπίτι, στερώντας τον εαυτό τους από την απαραίτητη άσκηση ή να βγουν έξω, θυσιάζοντας την υγεία των πνευμόνων τους.

«Πρέπει να περπατήσω. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος», λέει ο κ. Καμάτ.

“What we found was a city with no escape from severely toxic air, and a population resigned to a public health emergency as its everyday reality.” – The New York Times.#DelhiPollution https://t.co/F9NxJZW8i9 pic.twitter.com/Jod0jknKvu — Dr. Joy Karmakar (@Joy_Karmakar) December 1, 2025

Τα «αντι-νέφους» κανόνια και οι καταγγελίες χειραγώγησης

Σε διάφορα σημεία βρίσκονται τα λεγόμενα «anti-smog guns» — μηχανισμοί που ψεκάζουν νερό και έχουν τοποθετηθεί κοντά σε κρατικά κτήρια και πρεσβείες, την ώρα που πολλοί ειδικοί εκτιμούμ ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να παραπλανήσει την κοινή γνώμη, μειώνοντας προσωρινά τις μετρήσεις των σταθμών παρακολούθησης.

Η αντιπολίτευση μάλιστα την κυβέρνηση ότι σε ώρες μέγιστης ρύπανσης «εξαφανίζονται» δεδομένα από αρκετούς σταθμούς.

Σχολεία σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης

Στην είσοδο του λυκείου D.T.E.A. οι μετρήσεις PM2.5 ήταν 20 φορές πάνω από το ασφαλές όριο. Κάθε χρόνο, η εκπαιδευτική διαδικασία διακόπτεται με ξαφνικές εντολές για διαδικτυακά μαθήματα. Οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς βρίσκονται σε διαρκή σύγχυση, σε μια πόλη όπου η ρύπανση καθορίζει τη σχολική ζωή.

Νοσοκομεία γεμάτα ασθενείς με αναπνευστικά προβλήματα

Οι γιατροί του κορυφαίου ινδικού νοσοκομείου AIIMS αναφέρουν αύξηση 30–40% στις εισαγωγές ασθενών με αναπνευστικά προβλήματα.

«Πρόκειται για μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης δημόσιας υγείας και πρέπει να αντιμετωπιστεί ανάλογα», δηλώνει ο επικεφαλής του Πνευμονολογικού Τμήματος, δρ Ανάντ Μόχαν.

Στο νοσοκομείο L.N.J.P., από τα πιο πολυσύχναστα της πόλης, συγγενείς ασθενών κοιμούνται σε κουβέρτες στην αυλή, όπου τα επίπεδα PM2.5 ήταν 17 φορές πάνω από το όριο.

#WATCH | Delhi: Visuals from the area around Delhi Airport this morning as a layer of toxic smog blankets the city. AQI (Air Quality Index) around the area is 251, categorised as ‘Poor’, as claimed by CPCB (Central Pollution Control Board). pic.twitter.com/l7NuKTRWKz — ANI (@ANI) December 1, 2025

Η καθημερινότητα των εργαζομένων μέσα στο νέφος

Ο 49χρονος Σαϊλέντρα Τσάουχαν, οδηγός υπηρεσιακού στελέχους, ξυριζόταν σε έναν αυτοσχέδιο πάγκο κουρέα, όταν μίλησε στους δημοσιογράφους.

«Η αναπνοή είναι δύσκολη, τα μάτια τσούζουν», λέει. Ο προϊστάμενός του εγκατέστησε πρόσφατα καθαριστή αέρα στο αυτοκίνητο — προνόμια που αναρωτιέται πώς το απολαμβάνουν οι εύποροι στα σπίτια τους. Ο κουρέας, Μοχάμαντ Καλίμ, δεν γνώριζε καν τι είναι ο καθαριστής αέρα.

«Πρέπει να βγούμε έξω για να ζήσουμε τα παιδιά μας. Δεν μπορούμε να μείνουμε σπίτι», λέει.

Στην Παλιά Πόλη: μια πόλη, δύο πραγματικότητες

Στην περιοχή Τσαντνί Τσόουκ, όπου η κυκλοφορία περιορίζεται σε ποδήλατα και ηλεκτρικά ρίκσα, οι μετρήσεις ήταν «μόνο» 10 φορές πάνω από το όριο. Μόλις όμως ένα χιλιόμετρο πιο κάτω, εκεί όπου τελειώνουν οι περιορισμοί, η ρύπανση σχεδόν διπλασιαζόταν.

Ο 31χρονος Ντιπάκ Ράουατ, που δουλεύει σε πάγκοπου πουλάει τσάι, σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους σταθμούς λεωφορείων, εργάζεται από τις 4 το πρωί ως τις 10 το βράδυ, για 5 με 6 δολάρια την ημέρα.

«Τα μάτια μου καίνε συνέχεια. Κάποιες μέρες κουράζομαι από νωρίς», λέει προσπαθώντας να συγκρατήσει τον βήχα του. Τα παιδιά του, 6 και 8 ετών, αρρωσταίνουν κάθε χειμώνα.

«Δεν αντέχεται εδώ. Κάθε χρόνο τα ίδια», συμπληρώνει απελπισμένος.