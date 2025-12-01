Σαράντα πέντε οχήματα ενεπλάκησαν σε καραμπόλα που έγινε στον Interstate 70 στην Ιντιάνα, ενώ είχε πέσει πολύ χιόνι.

Εικόνες από κάμερα κυκλοφορίας του Τμήματος Μεταφορών της Ιντιάνα έδειξαν οχήματα διάσπαρτα στον αυτοκινητόδρομο, με πολλά από αυτά να έχουν βγει στο χορτάρι.

Από την καραμπόλα δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί. «Οι άνθρωποι απλώς πρέπει να οδηγούν με σύνεση όταν αρχίζει να χιονίζει, να μειώνουν την ταχύτητα, να είναι δεμένοι με ζώνη, και ας είμαστε όλοι ασφαλείς εκεί έξω» ανέφερε η Αστυνομία.

Μετά τη σύγκρουση ο δρόμος έμεινε κλειστός για περίπου 6 ώρες.