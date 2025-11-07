Καραμπόλα τουλάχιστον τεσσάρων αυτοκινήτων σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στην παραλιακή της Λεωφόρου Ποσειδώνος στο ρεύμα προς Γλυφάδα.

Ένα άτομο τραυματίστηκε και διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.

Την ίδια στιγμή, στο ρεύμα προς Γλυφάδα η κυκλοφορία των οχημάτων γίνεται με μεγάλη δυσκολία καθώς παραμένει στο σημείο της σύγκρουσης ένα αυτοκίνητο.

Το μποτιλιάρισμα φτάνει έως το ύψος του Κηφισού, σύμφωνα με την Τροχαία.

Το ατύχημα σημειώθηκε γύρω στις 3.15 το μεσημέρι κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, στο ύψος του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.