Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής 17/10 στον παράδρομο της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, στο ύψος των διοδίων Αφιδνών. Στην καραμπόλα έχασαν τη ζωή τους τρία άτομα και δύο τραυματίστηκαν, ο ένας εκ των οποίων ελαφρά.

Στο σημείο συγκρούστηκαν 4 Ι.Χ, τα δύο από τα οποία υπέστησαν πολύ μεγάλες ζημιές. Στο ένα επέβαιναν πέντε άτομα από το Πακιστάν, ενώ στο δεύτερο, ένα τζιπ, ο οδηγός ήταν Έλληνας. Στα άλλα δύο οχήματα υπάρχουν μόνο υλικές ζημιές.

Οι εμπλεκόμενοι στην καραμπόλα διακομίστηκαν στο ΚΑΤ, ενώ στο σημείο επιχείρησαν τέσσερα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Νωρίτερα είχε διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στον παράδρομο της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, στο ρεύμα προς Λαμία, στο ύψος των διοδίων Αφιδνών.

Δείτε το βίντεο