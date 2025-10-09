Το τέλος των διακοπών για την Εθνική Ημέρα στην Κίνα καθώς και η Γιορτή της Σελήνης, σημαδεύτηκε από ένα αδιανόητο κύμα επιστροφής εκδρομέων, με τεράστιες ουρές αυτοκινήτων σε σταθμούς διοδίων και αυτοκινητόδρομους.

Οι εικόνες παρακάτω είναι από τον σταθμό διοδίων Γουζουάνγκ, τον μεγαλύτερο της χώρας, και αποτυπώνει με εντυπωσιακό τρόπο την κατάσταση που βίωσαν οι εκδρομείς

An expressway is crowded with traffic at China’s largest toll road station, as drivers make their way home after the country’s eight-day National Day holiday, traditionally one of the busiest on the country’s travel calendar. pic.twitter.com/6LavGkfj6K — ABC News (@ABC) October 9, 2025

Αδιανόητο μποτιλιάρισμα στην Κίνα

Χιλιάδες οχήματα με αναμμένα φώτα φρένων, στοιχισμένα σε 36 λωρίδες, αναμένοντας να περάσουν για να επιστρέψουν στις πόλεις τους. Το θέαμα, που κατέγραψαν διεθνή μέσα όπως το ABC News, παραπέμπει σε σκηνές από κινηματογραφική δυστοπία.

Η κοσμοσυρροή αυτή δεν ήταν τυχαία. Κατά τη διάρκεια της οκταήμερης αργίας (1-8 Οκτωβρίου), η κινεζική κυβέρνηση επέτρεψε δωρεάν διέλευση όλων των επιβατικών οχημάτων έως 7 θέσεων από το εθνικό οδικό δίκτυο, με αποτέλεσμα εκατοντάδες εκατομμύρια πολίτες να επιλέξουν να ταξιδέψουν μαζικά εντός της χώρας.

Σύμφωνα με το υπουργείο Μεταφορών της Κίνας, καταγράφηκαν σχεδόν 888 εκατομμύρια μετακινήσεις, ξεπερνώντας τα 765 εκατομμύρια του 2024 όταν η αργία είχε διάρκεια επτά ημερών.

Ήδη πριν την έναρξη των διακοπών, οι αρχές είχαν προειδοποιήσει για μποτιλιαρίσματα διάρκειας έως και 35 ωρών, ιδιαίτερα γύρω από μητροπολιτικά κέντρα όπως η Σανγκάη και το Πεκίνο. Η κυκλοφορία στις εξόδους αυτών των πόλεων άγγιξε ιστορικά υψηλά, με την 1η Οκτωβρίου να καταγράφεται ως η ημέρα με τον μεγαλύτερο όγκο επιβατών στην ιστορία των εθνικών μετακινήσεων.

This is the traffic in China as millions return to the cities after a week long holiday. pic.twitter.com/sOnh9YxomR — Catch Up (@CatchUpFeed) October 9, 2025

Ρεκόρ στον τουρισμό

Η φετινή αργία, που συνδυάζει την Εθνική Ημέρα με τη Γιορτή της Σελήνης, χαρακτηρίστηκε και από άνευ προηγουμένου τουριστική κίνηση.

Ταξιδιωτικές πλατφόρμες κατέγραψαν αύξηση 58% στις κρατήσεις για επαρχιακές και διαπολιτειακές περιοχές, με πόλεις όπως η Zhaotong και η Ganzhou να σημειώνουν αύξηση κρατήσεων έως και 95%.