Η πρόεδρος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ) δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ σε ανώτερα στελέχη του δικαστηρίου διαταράσσουν την προσωπική τους ζωή, αλλά όπως ξεκαθάρισε, ο θεσμός δεν θα υποκύψει σε εξωτερικές πιέσεις.

Η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ είχε επιβάλει στοχευμένες κυρώσεις σε εννέα αξιωματούχους του ΔΠΔ, συμπεριλαμβανομένων εισαγγελέων και δικαστών, νωρίτερα φέτος, ως αντίποινα για έρευνες σχετικά με καταγγελίες για διάπραξη εγκλημάτων πολέμου από τις ισραηλινές δυνάμεις. Πηγές ανέφεραν ότι η Ουάσινγκτον εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο κυρώσεων κατά ολόκληρου του δικαστηρίου.

Καμία μορφή πίεσης δεν μπορεί να γίνει δεκτή

«Δεν δεχόμαστε ποτέ καμία μορφή πίεσης από κανέναν σε ζητήματα ερμηνείας του καταστατικού πλαισίου και απονομής δικαιοσύνης», δήλωσε η δικαστής Τομόκο Ακάνε την πρώτη ημέρα της ετήσιας συνεδρίασης στη Χάγη του διοικητικού οργάνου του δικαστηρίου, το οποίο αποτελείται από εκπροσώπους των 125 κρατών-μελών του.

Η Ακάνε είπε ότι οι κυρώσεις έχουν αναστατώσει την προσωπική ζωή των υπό καθεστώς κυρώσεων αξιωματούχων και έχουν προκαλέσει προβλήματα στις οικονομικές συναλλαγές τους, ακόμη και σε κράτη-μέλη του ΔΠΔ στην Ευρώπη.

Οι κυρώσεις έχουν «παγώσει» τυχόν περιουσιακά στοιχεία που μπορεί να διαθέτουν τα συγκεκριμένα άτομα στις ΗΠΑ και ουσιαστικά τους αποκόπτουν από το αμερικανικό χρηματοπιστωτικό σύστημα, με το οποίο σχεδόν όλες οι διεθνείς τράπεζες διατηρούν στενούς δεσμούς.

Τα εντάλματα κατά Νετανιάχου και Γκάλαντ

Το ΔΠΔ έχει εκδώσει εντάλματα σύλληψης για τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον πρώην υπουργό Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ, καθώς και για στελέχη της παλαιστινιακής ένοπλης οργάνωσης Χαμάς, για φερόμενα εγκλήματα που διαπράχθηκαν κατά τον πόλεμο στη Γάζα. Όλοι έχουν αρνηθεί τις κατηγορίες που αναφέρονται στα εντάλματα.

Η Ουάσινγκτον έχει επιβάλλει και στο παρελθόν κυρώσεις εναντίον αξιωματούχων του δικαστηρίου, για τον ρόλο τους στις συγκεκριμένες υποθέσεις και σε μια ξεχωριστή έρευνα για διάπραξη εγκλημάτων στο Αφγανιστάν, που αρχικά εξέταζε και ενέργειες αμερικανικών στρατευμάτων.

Το ΔΠΔ ιδρύθηκε το 2002 βάσει συνθήκης που του δίνει δικαιοδοσία να διώκει άτομα για γενοκτονία, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου που είτε διαπράχθηκαν από πολίτη κράτους-μέλους είτε έλαβαν χώρα σε έδαφος κράτους-μέλους.