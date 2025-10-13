Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου χαιρέτισε στο πρόσωπο του Ντόναλντ Τραμπ «τον καλύτερο φίλο που είχε ποτέ το Ισραήλ στον Λευκό Οίκο» και δήλωσε ενώπιον της Κνεσέτ ότι είναι «προσηλωμένος στην ειρήνη αυτή».

Κατά την ομιλία του στο ισραηλινό κοινοβούλιο πριν παραχωρήσει το βήμα στον αμερικανό πρόεδρο, ο Νετανιάχου ευχαρίστησε, υπό τα χειροκροτήματα των μελών της Κνεσέτ, τον Τραμπ για τη συμβολή του στην απελευθέρωση όλων των ζώντων ομήρων.

«Με Τραμπ η ειρήνη θα έρθει νωρίτερα»

Παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι «κανείς δεν επιθυμεί την ειρήνη περισσότερο από το Ισραήλ» και ότι « με την ηγεσία Τραμπ η ειρήνη θα έρθει νωρίτερα από ό,τι πιστεύουν οι άνθρωποι».

Το Ισραήλ μπορεί να υπογράψει νέες ειρηνευτικές συμφωνίες με τις αραβικές και τις μουσουλμανικές χώρες, δήλωσε ο ισραηλινός πρωθυπουργός.