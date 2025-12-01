Αναστάτωση προκλήθηκε στο κέντρο των Βρυξελλών, όταν το πρωί του Σαββάτου 29 Νοεμβρίου οι δημοτικές αρχές διαπίστωσαν ότι το κεφάλι του Θείου Βρέφους είχε κλαπεί από τη φάτνη «Étoffes de la Nativité» στην ιστορική Grote Markt.

Η φιγούρα εντοπίστηκε χωρίς το υφασμάτινο κεφάλι της, το οποίο άγνωστοι είχαν αφαιρέσει κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Σύμφωνα με την ανταπόκριση του Brussels Morning Newspaper, η αστυνομία ειδοποιήθηκε άμεσα, καθώς το περιστατικό θεωρείται βανδαλισμός σε δημόσια χριστουγεννιάτικη εγκατάσταση.

Ωστόσο, όπως δηλώνει ο εκπρόσωπος του δημάρχου Φιλίπ Κλος, Βίκτορ Κανιανζίρα, τέτοιου είδους περιστατικά δεν είναι σπάνια:

«Δυστυχώς, συμβαίνει κάθε χρόνο. Το κεφάλι θα αντικατασταθεί», σημείωσε, υποβαθμίζοντας τη σοβαρότητα του γεγονότος.

Φιγούρες χωρίς πρόσωπα

Η φετινή φάτνη, δημιουργία της Victoria-Maria, παρουσιάζει μια εντελώς διαφορετική αισθητική: φιγούρες χωρίς πρόσωπα, κατασκευασμένες από πολύχρωμα ανακυκλωμένα υφάσματα, σε μια προσπάθεια να εκφράσουν την έννοια της συμπερίληψης και της κοινής ανθρώπινης ταυτότητας.

Το έργο, που έκανε πρεμιέρα στις 26 Νοεμβρίου 2025 και θα παραμείνει έως το 2029, αντικαθιστά την ξύλινη φάτνη που κοσμούσε για 25 χρόνια την πλατεία.

Ωστόσο, η καλλιτεχνική προσέγγιση δεν βρήκε όλους σύμφωνους. Οι ασυνήθιστες, αφαιρετικές φιγούρες προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις, οι οποίες κορυφώθηκαν μετά την παρέμβαση του πολιτικού Ζορζ-Λουί Μπουσέ στο X.

Ο Μπουσέ χαρακτήρισε τη σύνθεση «προσβολή στις παραδόσεις μας» και ζήτησε την άμεση αντικατάστασή της, υποστηρίζοντας ότι οι φιγούρες μοιάζουν «περισσότερο με ζόμπι σε σταθμούς των Βρυξελλών παρά με πραγματική φάτνη».

Η ανάρτησή του αναζωπύρωσε τη δημόσια συζήτηση για το πώς πρέπει να αποδίδονται τα χριστουγεννιάτικα έθιμα σε μια σύγχρονη, πολυπολιτισμική πόλη.

Για την ώρα, οι αρχές δηλώνουν ότι η φάτνη θα παραμείνει στη θέση της.