«Καλώ τα κόμματα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης να συνεννοηθούμε για την αναθεώρηση του άρθρου 86» είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης σήμερα σε τηλεοπτική του παρέμβαση και αμέσως έβαλε το πλαίσιο της συζήτησης για την επόμενη Βουλή.

Η δήλωση αυτή που έγινε στον απόηχο του σκανδάλου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στοχεύει, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΠαΣοΚ, στη διαφθορά. «Ο Πρωθυπουργός και η Νέα Δημοκρατία, όχι μόνο συντηρούν τη διαφθορά, όχι μόνο ανέχονται τη διαφθορά, όχι μόνο εργαλειοποιούν τη διαφθορά, αλλά τη συγκαλύπτουν κιόλας. Όταν δεν αφήνεις τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της, χρησιμοποιώντας το άρθρο 86 για να της απαγορεύσεις να ελέγξει υπουργούς σε αλλεπάλληλες υποθέσεις, προσπαθείς να προστατεύσεις τη διαφθορά» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, η πρόταση αυτή δεν έχει πέσει σαν κεραυνός εν αιθρία. Εδώ και αρκετό διάστημα, ο Παναγιώτης Δουδώνης έχει πάρει εντολή από τον Νίκο Ανδρουλάκη να συγκροτήσει μία επιτροπή η οποία θα επεξεργαστεί τις θέσεις της παράταξης για την κορυφαία αυτή κοινοβουλευτική διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης. Ο συνταγματολόγος και βουλευτής Επικρατείας έχει συγκροτήσει από τότε επιτροπή 10 ατόμων και ανάμεσα στα θέματα που έχουν αναπτύξει είναι και η αναθεώρηση του άρθρου 86. Κάτι που ζήτησε και η ευρωπαία εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι με την παρουσία της στη χώρα μας.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης με αυτή του την πρόταση ουσιαστικά ανοίγει τον διάλογο, με σκοπό η επόμενη Βουλή, αν κληθεί να αναθεωρήσει το άρθρο «86» να έχει κοινή κατεύθυνση. Σύμφωνα με τις διαδικασίες η πρώτη Βουλή προτείνει τις διάταξης του Συντάγματος που αναθεωρούνται, ενώ η δεύτερη Βουλή, που προκύπτει μετά τις εκλογές, προτείνει το περιεχόμενο των διατάξεων.

Για να περάσουν όμως αυτές οι αλλαγές πρέπει να διαμορφωθούν συσχετισμοί ευρύτερων πλειοψηφιών και να συγκεντρωθεί ο αριθμός των 180 βουλευτών. «Για αυτό και είναι σημαντικό η συζήτηση αυτή να ξεκινήσει τώρα» τονίζουν από τη Χαριλάου Τρικούπη και επισημαίνουν «με τον τρόπο που έχει κινηθεί το ΠαΣοΚ όλο αυτό το διάστημα για τη συνταγματική αναθεώρηση, εκθέτει την κυβέρνηση και ζητά να αλλάξει το άρθρο 86 που χρησιμοποιείται σήμερα για να παρέχει ασυλία σε κυβερνητικούς βουλευτές».