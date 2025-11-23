Χωρίς να εντυπωσιάσει με την απόδοσή του και παίζοντας όσο χρειαζόταν, ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 3-0 της Κηφισιάς στην Τούμπα, για την 11η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League, παραμένοντας στη δεύτερη θέση και στο -2 από τον Ολυμπιακό.

Οι «ασπρόμαυροι» οφείλουν πολλά στον Γίρι Παβλένκα και τις επεμβάσεις που έκανε στα πρώτα λεπτά των δύο ημιχρόνων. Από εκεί και πέρα, το αυτογκόλ του Νταβίντ Σιμόν (43’) έβαλε το… νερό στ’ αυλάκι, για να ακολουθήσει η αποβολή του Ούγκο Σόουζα (73’) και τα δύο γκολ του Τάισον (88’, 90’+3’)για να δώσουν διαστάσεις θριάμβου στη νίκη της ομάδας του Ράζβαν Λουτσέσκου.

Ο ΠΑΟΚ απείλησε πρώτος, με το δυνατό σουτ του Αντρίγια Ζίβκοβιτς στο 4’ έπειτα από εκτέλεση φάουλ να περνάει πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Σαφώς σημαντικότερη απειλή ήταν αυτή δευτερόλεπτα αργότερα, στην απέναντι εστία, με τον Γίρι Παβλένκα να βγάζει δύσκολα σε κόρνερ το σουτ του Παναγιώτη Τζίμα, έπειτα από την ατομική ενέργεια του Ανδρέα Τεττέη που νίκησε κατά κράτος τον Γιάννη Μιχαηλίδη. Ο Τεττέη αστόχησε με προβολή προ του Παβλένκα στο επόμενο λεπτό, με τους φιλοξενούμενους να… δείχνουν τα δόντια τους.

Μετά το 25’ οι γηπεδούχοι άρχισαν να ανεβάζουν στροφές. Το γκολ του Δημήτρη Πέλκα, μετά την εξαιρετική κάθετη πάσα του Σουαλιό Μεϊτέ και το γύρισμα του Γιώργου Γιακουμάκη ακυρώθηκε καθώς ο διεθνής φορ ήταν εκτεθειμένος ενώ στο ημίωρο, ο Σιμόν έδιωξε την μπάλα σχεδόν πάνω στη γραμμή και προ του Δημήτρη Πέλκα, μετά το γύρισμα του Μαγκομέντ Οζντόεφ. Στο 32’, ο Βασίλης Ξενόπουλος μπλόκαρε σταθερά το σουτ του Τάισον, στο… κλείσιμο του ξεσπάσματος των «ασπρόμαυρων».

Εν τέλει, οι Θεσσαλονικείς βρήκαν τη λύση από στημένη φάση. Από κόρνερ του Ζίβκοβιτς, ο Οζντόεφ πήρε την κεφαλιά, η μπάλα χτύπησε στο κεφάλι του Σιμόν και κατέληξε στα δίχτυα του Ξενόπουλου για το 1-0 στο 43’. Σκορ που έμεινε ως το τέλος του πρώτου μέρους που είχε πολλά νεύρα κι ένταση, έπειτα από μια διεκδίκηση της μπάλας ανάμεσα στον Ζόαν Σάστρε και τον Τζέρεμι Αντονίσε.

Όπως στο πρώτο έτσι και στο δεύτερο μέρος, η Κηφισιά πρώτη έφτασε κοντά σε γκολ. Ο Παβλένκα και πάλι, όμως, αρνήθηκε στους φιλοξενούμενους με τρομερή επέμβαση στο αριστερό του «γάμα», διώχνοντας σε κόρνερ το εξαιρετικό γυριστό του Ματίας Εσκιβέλ. Ο ρυθμός έπεσε με τους φιλοξενούμενους να προχωρούν σε τριπλή αλλαγή πριν τη συμπλήρωση μιας ώρας παιχνιδιού, αναζητώντας την ισοφάριση.

Κι εκεί που… δεν κουνιόταν φύλλο, ήρθε στο 73’ η αποβολή του Σόουζα για να αλλάξει τα αριθμητικά δεδομένα. Ο έμπειρος κεντρικός αμυντικός είδε δεύτερη κίτρινη κάρτα για φράγμα στον Οζντόεφ, αφήνοντας με δέκα την Κηφισιά. Με παίκτη παραπάνω, οι Ζίβκοβιτς και Τάισον κατάφεραν να συνεργαστούν αγαστά σε δύο περιπτώσεις, με τον 37χρονο Βραζιλιάνο να σκοράρει δις για το τελικό 3-0.

Ο ΠΑΟΚ έφτασε στους 26 βαθμούς, δύο λιγότερους από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό και θα υποδεχθεί στην Τούμπα (Πέμπτη 27/11, 19:45) την Μπραν για την 5η αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία.

Η Κηφισιά, από την άλλη, έμεινε στην 8η θέση με 12 βαθμούς κι ελπίζει πως, με τις επιστροφές των πολλών απόντων (έξι τιμωρημένοι, ένας τραυματίας) θα έχει καλύτερη τύχη υποδεχόμενη τον ουραγό Πανσερραϊκό (29/11, 19:30).

Διαιτητής: Γεώργιος Κόκκινος (Χαλκιδικής)

Κίτρινες: Οζντόεφ – Ρουκουνάκης, Αντονίσε, Ούγκο Σόουζα, Πόκορνι, Τεττέη, Εμπό.

Κόκκινες: Ούγκο Σόουζα (73’)

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Σάστρε (67’ Κένι), Λόβρεν, Μιχαηλίδης, Τέιλορ (76’ Μπάμπα), Μεϊτέ, Οζντόεφ, Ζίβκοβιτς, Πέλκας (67’ Ιβανούσετς), Τάισον, Γιακουμάκης (86’ Τσάλοφ).

ΚΗΦΙΣΙΑ (Σεμπάστιαν Λέτο): Ξενόπουλος, Σιμόν, Χουχούμης (59’ Λαρούτσι), Αντονίσε (59’ Ζέρσον Σόουζα), Τζίμας (78’ Πέτκοφ), Τεττέη, Εμπό, Ρουκουνάκης (72’ Μούσιολικ), Εσκιβέλ (59’ Αμανί), Ούγκο Σόουζα, Πόκορνι.