Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε τη συμφωνία με την πλευρά του Αριστοτέλη Μυστακίδη για την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου. Ο Έλληνας επιχειρηματίας απέκτησε τις μετοχές από τους Θανάση Χατζόπουλο, Βαγγέλη Γαλατσόπουλο και Ηλία Βιολίδη.

Ο κ. Μυστακίδης είναι δισεκατομμυριούχος έμπορος μετάλλων με διπλή ιθαγένεια – Ελληνική και Βρετανική. Τον αποκαλούν «Βασιλιά του Χαλκού» και σύμφωνα με το Forbes η περιουσία του διαμορφώνεται στα 2,9 δισεκατομμύρια δολάρια.

Aναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ:

«Μετά την ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων γραφειοκρατικών διαδικασιών, η εταιρία ALPHA SPORTS GROUP του κ. Α. Μυστακίδη απέκτησε σήμερα το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών της ΚΑΕ ΠΑΟΚ.

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορική της πορεία.

Λίγο πριν από τη συμπλήρωση 100 ετών από την ίδρυση του συλλόγου, η αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος σηματοδοτεί ένα νέο ιστορικό βήμα: με σεβασμό στο παρελθόν, πίστη στο παρόν και ξεκάθαρη προοπτική για το μέλλον».