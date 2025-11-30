Με ανοιχτά μαγαζιά τελειώνει ο Νοέμβριος καθώς η σημερινή Κυριακή είναι μία από τις τέσσερις μέχρι το τέλος του 2025, που οι καταναλωτές θα μπορούν να κάνουν τα ψώνια τους.

Το ωράριο καταστημάτων θα είναι από τις 11:00 έως τις 18:00, ενώ τα μαγαζιά σε κεντρικά σημεία και τα εμπορικά κέντρα αναμένεται να έχουν διευρυμένο ωράριο, ανοίγοντας νωρίτερα και λειτουργώντας μέχρι τις 20:00.

Υπενθυμίζουμε ότι μετά την Black Friday έρχεται αύριο (1/12) η Cyber Monday.

Ποια σούπερ μάρκετ θα είναι ανοιχτά

Όσον αφορά στα σούπερ μάρκετ, ορισμένα εξ αυτών θα λειτουργήσουν τη σημερινή Κυριακή.

Ειδικότερα, τα LIDL και τα MyMarket θα είναι ανοιχτά από τις 11:00 έως τις 20:00, ενώ από τις 11:00 έως τις 20:00 θα λειτουργήσουν τα Market In.

Σκλαβενίτης και ΑΒ Βασιλόπουλος έχουν αποφασίσει να απέχουν, κάτι που θα ισχύει -εκτός συγκλονιστικού απροόπτου- και για τα σούπερ μάρκετ Μασούτης και Γαλαξίας. Για τον Σκλαβενίτη, εξαιρείται το σούπερ μάρκετ στο Smart Park στα Σπάτα που θα είναι ανοιχτό από τις 11:00 έως τις 20:00.

Με διευρυμένο ωράριο θα λειτουργήσουν επίσης αρκετά τοπικά σούπερ μάρκετ, όπως Bazaar, OK! Market, καθώς και καταστήματα franchise των MyMarket και ΑΒ Βασιλόπουλος.

Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και το πρόγραμμα των περιόδων προσφορών, τα καταστήματα θα λειτουργήσουν και τρεις Κυριακές του Δεκέμβρη:

14 Δεκεμβρίου 2025

21 Δεκεμβρίου 2025

28 Δεκεμβρίου 2025

Σημειώνεται ότι τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά και τις τρεις τελευταίες Κυριακές του Δεκεμβρίου (14, 21 και 28/12). Ειδικότερα, τα καταστήματα λιανικής θα είναι ανοιχτά από τις 11:00 – 18:00 και τα εμπορικά από 11:00 – 20:00.