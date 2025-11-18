Το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων 2025 ανακοίνωσε ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών.

Όπως υπογραμμίζεται, το ωράριο είναι ενδεικτικό και προαιρετικό. Κάθε επιχείρηση μπορεί να προσαρμόσει τη λειτουργία της σύμφωνα με τις δικές της ανάγκες και δυνατότητες, εντός του πλαισίου λειτουργίας που ορίζεται από την πολιτεία και την ισχύουσα νομοθεσία (Δευτέρα – Σάββατο 06:00-21:00 Κυριακή 11:00-20:00).

Το προτεινόμενο ωράριο έχει ως εξής:

Πέμπτη 11/12/2025 09:00-21:00

Παρασκευή 12/12/2025 09:00-21:00

Σάββατο 13/12/2025 09:00-16:00

Κυριακή 14/12/2025 11:00-16:00

Δευτέρα 15/12/2025 09:00-16:00

Τρίτη 16/12/2025 09:00-21:00

Τετάρτη 17/12/2025 09:00-21:00

Πέμπτη 18/12/2025 09:00-21:00

Παρασκευή 19/12/2025 09:00-21:00

Σάββατο 20/12/2025 09:00-18:00

Κυριακή 21/12/2025 11:00-18:00

Δευτέρα 22/12/2025 09:00-21:00

Τρίτη 23/12/2025 09:00-21:00

Τετάρτη 24/12/2025 09:00-18:00

Πέμπτη 25/12/2025 ΑΡΓΙΑ

Παρασκευή 26/12/2025 ΑΡΓΙΑ

Σάββατο 27/12/2025 09:00-18:00

Κυριακή 28/12/2025 11:00-18:00

Δευτέρα 29/12/2025 09:00-21:00

Τρίτη 30/12/2025 09:00-21:00

Τετάρτη 31/12/2025 09:00-18:00

Πέμπτη 01/01/2026 ΑΡΓΙΑ

Παρασκευή 02/01/2026 ΚΛΕΙΣΤΑ

Ποιες Κυριακές είναι ανοικτά τα μαγαζιά;

Τέσσερις Κυριακές μέχρι το τέλος του 2025 θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα καθώς οι καταναλωτές οργανώνουν τις αγορές τους ενόψει των Χριστουγέννων.

Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και το πρόγραμμα των περιόδων προσφορών, τα καταστήματα θα λειτουργήσουν κατ’ εξαίρεση.

30 Νοεμβρίου 2025

14 Δεκεμβρίου 2025

21 Δεκεμβρίου 2025

28 Δεκεμβρίου 2025

Υπενθυμίζεται ότι η Black Friday «πέφτει» την 28η Νοεμβρίου. Ακολουθεί η Cyber Monday, την 1η Δεκεμβρίου, που αφορά εκπτώσεις για διαδικτυακές αγορές.