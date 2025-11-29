Χωρίς μετρό θα μείνει σήμερα η Αθήνα την ώρα της κηδείας του εργαζόμενου της ΣΤΑΣΥ, που έχασε τη ζωή του εν ώρα εργασίας την περασμένη Τετάρτη 26/11.
Οι Γραμμές 1, 2 & 3 του Μετρό, η γραμμή 3 του ΗΣΑΠ και το τραμ δεν θα λειτουργήσουν από τις 10:00-14:00 λόγω στάσης εργασίας που κήρυξαν οι εργαζόμενοι της ΣΤΑ.ΣΥ.
Η μεταμεσονύχτια λειτουργία του Σαββάτου των Γραμμών 2 και 3 του μετρό και του τραμ θα πραγματοποιηθεί κανονικά.
Μετρό
Αναλυτικά, οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:
Γραμμή 1 Μετρό (Πειραιάς – Κηφισιά):
- από Κηφισιά και Πειραιά στις 09:15,
- από Μοναστηράκι προς Κηφισιά στις 09:31 και προς Πειραιά στις 09:49,
- από Ομόνοια προς Κηφισιά στις 09:34 και προς Πειραιά στις 09:47,
- από Αττική προς Κηφισιά στις 09:39 και προς Πειραιά στις 09:42.
Γραμμές 2 & 3 Μετρό:
- από Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 10:05,
- από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 09:49,
- από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 09:49,
- από Δημοτικό Θέατρο προς Δ. Πλακεντίας στις 09:42,
- από Δ. Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στις 09:47,
- από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 09:10,
- από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο στις 08:30.
Τραμ
Γραμμή 7:
- ο τελευταίος συρμός θα αναχωρήσει από Ασκληπιείο Βούλας στις 08:29 και ο πρώτος στις 14:29,
- ο τελευταίος συρμός θα αναχωρήσει από Αγία Τριάδα στις 08:43 και ο πρώτος στις 14:58.
Γραμμή 6:
- ο τελευταίος συρμός θα αναχωρήσει από Πικροδάφνη στις 08:34 και ο πρώτος στις 14:22,
- ο τελευταίος συρμός θα αναχωρήσει από Σύνταγμα στις 09:18 και ο πρώτος στις 15:06.
Γραμμές 6 & 7 (με ανταπόκριση στην Πικροδάφνη):
- ο τελευταίος συρμός θα αναχωρήσει από Σύνταγμα προς Ασκληπιείο Βούλας στις 08:30 και ο πρώτος στις 15:06,
- ο τελευταίος συρμός θα αναχωρήσει από Ασκληπιείο Βούλας προς Σύνταγμα στις 08:00 και ο πρώτος στις 14:29,
- ο τελευταίος συρμός θα αναχωρήσει από Αγία Τριάδα προς Σύνταγμα στις 07:58 και ο πρώτος στις 14:58,
- ο τελευταίος συρμός θα αναχωρήσει από Σύνταγμα προς Αγία Τριάδα στις 08:15 και ο πρώτος στις 15:06.