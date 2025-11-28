Μετά βαΐων και κλάδων υποδέχτηκε στο Κρεμλίνο ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, τον Ούγγρο πρωθυπουργό Βίκτορ Ορμπάν, ο οποίος μετέβη στη Μόσχα τυπικά για να συζητήσει λεπτομερώς τις ρωσικές προμήθειες πετρελαίου και φυσικού αερίου, τις οποίες χαρακτηρίζει ζωτικής σημασίας για την χώρα του και την ενεργειακή της ασφάλεια.

Έπαινοι από Πούτιν για Ορμπάν

Ο Ρώσος ηγέτης υποδέχτηκε τον Ορμπάν, η επίσκεψη του οποίου στην Μόσχα έχει προκαλέσει για ακόμη μια φορά αντιδράσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κυβερνήσεις χωρών μελών, επαινώντας την «ισορροπημένη στάση» που έχει τηρήσει ο τελευταίος στο ζήτημα της Ουκρανίας -σε όλα τα θέματα έχει ταχθεί στο πλευρό της Ρωσίας- και τονίζοντας ότι θα ήταν θετικός η επόμενη Σύνοδος Κορυφής με τον Ντόναλντ Τραμπ να πραγματοποιηθεί στην Βουδαπέστη, όπως συζητιόταν τον Οκτώβριο.

Ο Ούγγρος ηγέτης συναντά τον Πούτιν για 14η φορά και οι συνομιλίες μεταξύ τους πραγματοποιούνται καθώς ο απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, αναμένεται να συναντηθεί με τον Πούτιν στη Μόσχα την επόμενη εβδομάδα για να συζητήσουν το σχέδιο που έχει διακινηθεί για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο «Βικτάτορας» θέλει ρωσικό αέριο και για την Σερβία

«Ελπίζουμε ότι οι προτάσεις που βρίσκονται στο τραπέζι θα οδηγήσουν σε κατάπαυση του πυρός και σε ειρήνη», ανέφερε ο Ορμπάν κατά την διάρκεια της επίσκεψης του. Νωρίτερα, στο Facebook είχε υποστηρίξει ότι επισκέπτεται τη Μόσχα «για να διασφαλίσει ότι η ενεργειακή τροφοδοσία της Ουγγαρίας είναι εξασφαλισμένη για τον χειμώνα και το επόμενο έτος». Σε αυτό το πλαίσιο, πριν από την αναχώρηση του είχε επίσης υποστηρίξει ότι η Ουγγαρία θα εξάγει ρωσικό πετρέλαιο και αέριο στην Σερβία, αλλά και στην Σλοβακία.

Οι ΗΠΑ εξαίρεσαν προ ημερών την Ουγγαρία από τις κυρώσεις σχετικά με το ρωσικό πετρέλαιο και της επέτρεψαν να εισάγει ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Η ανακοίνωση έγινε κατά την διάρκεια επίσκεψης του Ούγγρου πρωθυπουργού στην Ουάσινγκτον, όπου συναντήθηκε με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Κατά την διάρκεια της επίσκεψης Ορμπάν στις ΗΠΑ βέβαια, ο «Βικτάτορας» όπως τον ονόμαζε ο πρώην πρόεδρος της Κομισιόν Ζαν Κλοντ Γιουνκέρ, υπέγραψε και μια συμφωνία για συνεργασία με τις ΗΠΑ στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας -προβλέπει αγορά καυσίμων και τεχνολογίας για την αποθήκευση πυρηνικών καυσίμων που έχουν χρησιμοποιηθεί. Η συμφωνία αφορά στον σταθμό Paks I, ο οποίος έχει κατασκευαστεί από την Ρωσία και για το θέμα δεν είναι ακριβώς ξεκάθαρη η θέση της Μόσχας, δεδομένου ότι η ρωσική παρουσία στον σταθμό συνεχίζεται. Η Rosatom έχει αναλάβει την επέκταση του σταθμού, όμως το έργο έχει καθυστερήσει πάρα πολλά χρόνια.

Σκληρή κριτική της επίσκεψης από τον Μερτς

Η επίσκεψη του Όρμπαν στην Μόσχα πάντως πριν καν ακόμα αυτός φτάσει στην ρωσική πρωτεύουσα, είχε προκαλέσει για άλλη μια φορά σχόλια από την πλευρά των Ευρωπαίων. Πιο συγκεκριμένα ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, κατά την διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Σλοβένο πρόεδρο Ρομπέρτ Γκολόμπ, άσκησε δριμεία κριτική στην απόφαση Όρμπαν να μεταβεί στην Μόσχα, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι οι ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις εντάθηκαν μετά την τελευταία επίσκεψη του ούγγρου πρωθυπουργού στην Ρωσία τον Ιούλιο του 2024, λίγο διάστημα μετά την ανάληψη από την Ουγγαρία της προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Η επίσκεψη εκείνη την περίοδο δεν ήταν μόνο ανεπιτυχής» δήλωσε ο Μερτς, ενώ πρόσθεσε πως «Μερικές μέρες μετά την επίσκεψη, πραγματοποιήθηκαν οι πιο σκληρές επιθέσεις από τον ρωσικό στρατό, συμπεριλαμβανομένων των επιθέσεων εναντίον αστικών υποδομών στην Ουκρανία».

«Ελπίζω ότι αυτού του είδους αντίδραση από την Ρωσία δεν θα υπάρξει αυτή τη φορά. Αλλά ο ίδιος πηγαίνει χωρίς την εντολή της ΕΕ και πηγαίνει χωρίς να συνεννοηθεί μαζί μας»

Αντίστοιχα επικριτικός στην στάση του Ορμπάν εμφανίστηκε και ο Γκόλομπ, ο οποίος αφού ξεκαθάρισε ότι δεν θα μιλήσει διπλωματικά ανέφερε:«Φοβούμαι ότι ο Βίκτορ Ορμπάν δεν παίζει για λογαριασμό της ομάδας της Ευρώπης εδώ και καιρό. Δεν περιμένουμε κανένα όφελος, κανένα πλεονέκτημα από αυτή την επίσκεψη». Όπως πρόσθεσε ο Γκόλομπ, ο Ορμπάν ενεργεί πρωτίστως για το δικό του συμφέρον.