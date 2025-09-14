Στις εκλογές στη Νορβηγία την περασμένη Κυριακή και Δευτέρα, οι Εργατικοί μπορεί να κέρδισαν τέσσερα χρόνια στην εξουσία με 89 έδρες και 28,2% των ψήφων, αλλά με τίμημα τη σημαντική άνοδο της λαϊκιστικής ακροδεξιάς που έλαβε 80 έδρες και αναδείχθηκε δεύτερη, διπλασιάζοντας το ποσοστό της από 12,3% το 2021 σε 23,9%. Η Σιλβί Λίσταουγκ, ηγέτης του λαϊκιστικού Κόμματος της Προόδου, δήλωσε ότι υπάρχουν καλοί λόγοι για να αισθάνονται ως νικητές.

Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η άνοδος του κόμματος μεταξύ των νέων, που χαρακτηρίζεται ως «MAGA-ποίηση» της νορβηγικής πολιτικής ζωής. Στη Νορβηγία, στον πετρελαϊκό τομέα οφείλεται το 14% του ΑΕΠ, άνω του 40% των εξαγωγών και 160.000 θέσεις εργασίας.

Το Κόμμα της Προόδου υποσχέθηκε να ακυρώσει την κρατική χρηματοδότηση για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενώ αντιθέτως οι Πράσινοι και οι Σοσιαλιστές δηλώνουν ότι θα ανακόψουν τις εξορύξεις οι οποίες, όμως, έχουν συνδεθεί στις συνειδήσεις με το παραδοσιακό κράτος προνοίας.

«Διεθνής των Εθνικιστών»

Η Νορβηγία προφανώς δεν είναι η μόνη που εμφανίζει αυτή την τάση. Σε ανοδική πορεία και σύσφιξη δεσμών βρίσκεται η παγκόσμια «διεθνής των εθνικιστών», φτάνοντας μέχρι και στο νέο ιαπωνικό κίνημα «Πρώτα η Ιαπωνία». Το αμερικανικό MAGA (Make America Great Again) συντονίζεται όλο και περισσότερο με ακροδεξιές δυνάμεις παγκοσμίως.

Στην Ουάσιγκτον ο Στιβ Μπάνον, σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ, μίλησε στο Εθνικό Συνέδριο Συντηρητισμού το περασμένο σαββατοκύριακο και παρουσίασε μια δυστοπική εικόνα ενός Ηνωμένου Βασιλείου κατειλημμένου από τους μουσουλμάνους.

Το ΗΒ παρουσιάζεται έτσι ως ένα αντιπαράδειγμα για τις ΗΠΑ, αλλά ταυτόχρονα και ως ένα «σύνορο» του αγγλοσαξονικού κόσμου σε έναν πολιτισμικό πόλεμο εναντίον του ριζοσπαστικού Ισλάμ.

Η ομιλία του Μπάνον έβριθε ταυτοχρόνως επαίνων για τα ευρωπαϊκά κόμματα που σηκώνουν το «λάβαρο του αντι-ισλαμισμού και της αντιμετανάστευσης», αρχής γενομένης από το κόμμα Reform UK, το οποίο αντιδρά κυρίως στη μετανάστευση από το Αφγανιστάν, το Πακιστάν και το Ιράν.

Οι ακροδεξιοί σχηματισμοί σε ΗΠΑ και ΗΒ αποτελούν πλέον συγκοινωνούντα δοχεία με τη χρήση της ισλαμοφοβίας ως πολιτική αιχμή για τη ματαίωση κάθε προοδευτικής πολιτικής.

Ο Νάιτζελ Φάρατζ, ηγέτης του Reform UK, παρουσιάζεται ως το βρετανικό αντίστοιχο του Τραμπ, καθώς φιλοδοξεί να διεκδικήσει την πρωθυπουργία βασιζόμενος σε ένα πρόγραμμα μαζικών απελάσεων. Ο Φάρατζ στήριξε τη δημοτικότητά του στη συνεπή δέσμευση σε έναν αγγλικό εθνοκυριαρχισμό, που έλαβε κατ’ αρχήν τη μορφή υποστήριξης του Brexit.

Πολλοί μάλιστα προβάλλουν τον Φάρατζ ως ιδεολογικό πρόδρομο του Τραμπ. Αν και ο Φάρατζ δεν παρέστη στο Συνέδριο, παραβρέθηκε στην Ουάσινγκτον, για να υποστηρίξει τη Λούσι Κόνολι, φυλακισμένη για υποκίνηση ρατσιστικής βίας.

Ουγγρική χρηματοδότηση ακροδεξιών

Στο μεταξύ, η Ουγγαρία έχει αναπτύξει σημαντική δράση για τη χρηματοδότηση ακροδεξιών κομμάτων στην Ευρώπη. Η ισπανική εφημερίδα El Pais σημείωσε ότι το ακροδεξιό κόμμα Vox στην Ισπανία έλαβε δάνειο 9,2 εκατ. ευρώ από την ουγγρική τράπεζα MBH, προκειμένου να χρηματοδοτήσει την εκλογική του καμπάνια το 2023.

Πρόκειται για μια τράπεζα, η οποία αποτελεί κατά 30% ιδιοκτησία του ουγγρικού κράτους με σημαντικό μέτοχο έναν παιδικό φίλο του πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν.

Το εν λόγω δάνειο ήταν το τίμημα που κλήθηκε να καταβάλει το ισπανικό Vox προκειμένου να γίνει δεκτό στους Πατριώτες για την Ευρώπη, μια νέα ακροδεξιά ευρωομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Το Vox μετακινήθηκε έτσι από την ομάδα ECR (Ευρωπαίοι Συντηρητικοί και Μεταρρυθμιστές), όπου ηγείται το κόμμα της Τζόρτζια Μελόνι, προς τη νέα ευρωομάδα με το κόμμα Fidesz του Όρμπαν, η οποία περιλαμβάνει επίσης το ολλανδικό Κόμμα για την Ελευθερία του Γκερτ Βίλντερς, το αυστριακό Κόμμα της Ελευθερίας (FPÖ), το τσεχικό ΑΝΟ (Ναι) και το πορτογαλικό Chega! (Φτάνει!).

Ωστόσο, οι Πατριώτες για την Ευρώπη χρειάζονται αντιπροσώπευση σε ένα ακόμη κράτος της ΕΕ προκειμένου να αποτελέσουν διακριτό πολιτικό μπλοκ εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς είναι απαραίτητη η εκπροσώπηση επτά χωρών-μελών. Ο Όρμπαν έχει προσεγγίσει για τον λόγο αυτό το πολωνικό κόμμα Νόμος και Δικαιοσύνη (PiS), αλλά χωρίς πλήρη επιτυχία.

Πάντως η ουγγρική τράπεζα ΜΚΒ, η οποία συγχωνεύτηκε με τη MBH, έχει παράσχει δάνειο 10,7 εκατ. ευρώ στην Εθνική Συσπείρωση της Μαρίν Λε Πεν. Στην ίδια τράπεζα διατηρεί λογαριασμούς η AUF1, δηλαδή η οργάνωση πίσω από τη μιντιακή αυτοκρατορία που υποστηρίζει το αυστριακό FPÖ. Η Εθνική Συσπείρωση προσπαθούσε επί χρόνια να λάβει δάνειο από γαλλικές τράπεζες, πλην χωρίς επιτυχία, γεγονός που είχε χαρακτηρίσει ως «τραπεζικό φετφά».

Μάλιστα οι τράπεζες Société Générale και Crédit du Nord είχαν κλείσει λογαριασμούς του κόμματος. Τη διέξοδο προσέφερε η ουγγρική τράπεζα ΜΚΒ, στο πλαίσιο μάλιστα μιας ευρύτερης συνεργασίας με τον Όρμπαν, τον οποίο η Λεπέν έχει συναντήσει πολλές φορές στην Ουγγαρία και επαινέσει για το «θάρρος» του.

Όλα αυτά δείχνουν την εξάπλωση της ακροδεξιάς, από τη Νορβηγία μέχρι την Ιαπωνία, με την Ουάσινγκτον του Τραμπ να έχει αναλάβει ρόλο «άτυπου αρχηγού» και την Ουγγαρία του Όρμπαν «βασικού χρηματοδότη», ενισχύοντας τους δεσμούς και τις εκλεκτικές συγγένειες στα εθνοκυριαρχιστικά και λαϊκιστικά κινήματα που δραστηριοποιούνται παγκοσμίως.