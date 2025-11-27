Την παρέμβαση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για να πέσουν οι τόνοι, προκάλεσε η ολοένα και αυξανόμενη ένταση μεταξύ της Κίνας και της Ιαπωνίας με αφορμή την Ταϊβάν.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε σχετικό δημοσίευμα της Wall Street Journal, ο Αμερικανός πρόεδρος τηλεφώνησε αυτήν την εβδομάδα στην πρωθυπουργό της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι και την παρότρυνε να μην προκαλεί το Πεκίνο στο ζήτημα της κυριαρχίας της Ταϊβάν.

Από το σχετικό δημοσιεύμα, το οποίο επικαλείται ως πηγές Ιάπωνες αξιωματούχους και έναν Αμερικανό αξιωματούχο, προκύπτει ότι ο Τραμπ μίλησε με την Τακαΐτσι μετά από το τηλεφώνημα που είχε με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ προ ημερών.

Όπως είχε γίνει γνωστό οι δύο τους είχαν συζητήσει για την ιστορική διεκδίκηση της Κίνας επί του αυτοδιοικούμενου νησιού, καθώς και για την κοινή ευθύνη Ουάσιγκτον και Πεκίνου στη διαχείριση της παγκόσμιας τάξης.

Δεν υποχωρεί η ένταση μεταξύ Κίνα- Ιαπωνίας

Η Τακαΐτσι είχε δηλώσει νωρίτερα τον Νοέμβριο ότι σε περίπτωση κινεζικής επίθεσης στην Ταϊβάν, η Ιαπωνία θα μπορούσε να αντιδράσει στρατιωτικά, ανεβάζοντας κατά κόρυφα την ένταση.

Παρά την παρέμβαση Τραμπ, η οποία σύμφωνα με την WSJ ήταν διακριτική, το κινεζικό υπουργείο Άμυνας ξεκαθάρισε ότι η Ιαπωνία θα «πληρώσει επώδυνο τίμημα» αν ξεπεράσει τα όρια σχετικά με την Ταϊβάν. Η τοποθέτηση αυτή ήρθε έπειτα από την γνωστοποίηση ιαπωνικών σχεδίων για την ανάπτυξη πυραύλων σε νησί που βρίσκεται περίπου 100 χλμ. από τις ακτές της Ταϊβάν.

Ο Ιάπωνας υπουργός Άμυνας Σιντζίρο Κοϊζούμι υποστήριξε την Κυριακή ότι τα σχέδια για την ανάπτυξη μιας μέσου βεληνεκούς αντιαεροπορικής πυραυλικής μονάδας σε στρατιωτική βάση στη Γιοναγκούνι, ένα νησί περίπου 110 χλμ. από τις ανατολικές ακτές της Ταϊβάν, «προχωρούν σταθερά».

Σε ερώτηση σχετικά με τις δηλώσεις αυτές, τις οποίες το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών έχει ήδη επικρίνει σφοδρά, το υπουργείο Άμυνας της Κίνας ανέφερε ότι ο τρόπος «επίλυσης του ζητήματος της Ταϊβάν» είναι υπόθεση της Κίνας και δεν αφορά την Ιαπωνία, η οποία είχε τον έλεγχο της Ταϊβάν από το 1895 έως το 1945. Μέχρι δηλαδή το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Προειδοποιήσεις από το Πεκίνο

«Όχι μόνο η Ιαπωνία έχει αποτύχει στο να κάνει μια βαθιά αυτοκριτική για τα σοβαρά εγκλήματα της αποικιοκρατίας στην Ταϊβάν, αλλά αντιθέτως, αψηφώντας τη διεθνή κοινή γνώμη, τρέφει την αυταπάτη μιας στρατιωτικής παρέμβασης στα στενά της Ταϊβάν», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τζιάνγκ Μπιν.

«Ο Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός διαθέτει ισχυρές δυνατότητες και αξιόπιστα μέσα για να νικήσει κάθε εισβολέα. Αν η ιαπωνική πλευρά τολμήσει να υπερβεί τη γραμμή έστω και μισό βήμα και προκαλέσει μπελάδες στον εαυτό της, αναπόφευκτα θα πληρώσει ένα επώδυνο τίμημα», ανέφερε.

Η κυβέρνηση της Ταϊβάν απορρίπτει τις εδαφικές αξιώσεις του Πεκίνου, λέγοντας ότι μόνο ο λαός του νησιού μπορεί να αποφασίσει το μέλλον του.

Ο πρόεδρος της Ταϊβάν, Λάι Τσινγκ-Τε, παρουσίασε αυτήν την εβδομάδα σχέδια για πρόσθετες αμυντικές δαπάνες ύψους 40 δισ. δολαρίων μέσα στα επόμενα οκτώ χρόνια — κάτι που η Κίνα χαρακτήρισε σπατάλη χρημάτων που θα οδηγούσε την Ταϊβάν στην καταστροφή.