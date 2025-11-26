Το κατώφλι της εξεταστικής επιτροπής που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αναμένεται να περάσει σήμερα η Πόπη Σεμερτζίδου. Η παραγωγός, έγινε γνωστή γιατί στην κατοχή της βρέθηκαν υπερπολυτελή αμάξια όπως Ferrari.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η κ. Σεμερτζίδου, μαζί με συγγενικά της πρόσωπα, φέρονται να εισέπραξαν 2,6 εκ. ευρώ από επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μάλιστα, σχεδόν τα μισά, αμφισβητείται ότι δαπανήθηκαν για τους σκοπούς που είχαν δοθεί και αφορά φυσικά τον παραγωγικό τομέα. Η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, δέσμευσε τμήμα της περιουσίας της περιουσίας της μεταξύ των οποίων 11 ακίνητα, μια Ferrari και μια Porche.

Στα χνάρια του «Φραπέ»

Κάποια μέλη της εξεταστικής επιτροπής εκφράζουν την ανησυχία τους ότι ίσως ακολουθήσει τα βήματα του «Φραπέ» και καταθέσει υπόμνημα επικαλούμενη το δικαίωμα στη σιωπή. Αντιθέτως, αυτό το ενδεχόμενο απορρίπτουν τα μέλη της πλειοψηφίας λέγοντας πως το πρώην «γαλάζιο» στέλεχος θα έρθει να καταθέσει κανονικά στην επιτροπή. Σημειώνεται ότι η κατάθεση της είναι προγραμματισμένη στις 9 το πρωί.

Ο δεύτερος μάρτυρας

Ο δεύτερος μάρτυρας που θα κληθεί να καταθέσει σήμερα, ο παραιτηθείς γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής Ηρακλείου του ΠαΣοΚ, Λάμπρος Αντωνόπουλος. Με τον συγκεκριμένο μάρτυρα, η πλειοψηφία θα επιχειρήσει να κάνει να κάνει επικοινωνιακό ρελάνς, μετά τα όσα θα πει η κ. Σεμερτζίδου.

Υπενθυμίζεται, πως ο κ. Αντωνόπουλος το καλοκαίρι είχε επιστρέψει χρήματα στον ΟΠΕΚΕΠΕ επικαλούμενος λόγους ευθιξίας. Το πόσο ανερχόταν περίπου στα 15.000 ευρώ ενώ στη συνέχεια παραιτήθηκε από το κόμμα.

Οι επόμενοι μάρτυρες

Την Πέμπτη, βάσει του προγραμματισμού, θα καταθέσουν οι Δημήτριος Ντογκούλης, πρόεδρος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Κεντρικής Ελλάδας (ΓΕΩΤΕΕ) και ο Ηλίας Καλφούντζος.

Τα πολιτικά πρόσωπα

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένονται οι καταθέσεις των πολιτικών προσώπων, που αναμένεται να προσέλθουν στην εξεταστική επιτροπή εντός του Δεκεμβρίου. Μεταξύ άλλων αφορά τον Χρήστο Μπουκώρο, Γιώργο Μυλωνάκη, Άκη Σκέρτσο και Σταύρο Παπασταύρο.