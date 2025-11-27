Η Ρεάλ έφυγε νικήτρια από το «Γ. Καραϊσκάκης», αλλά ο Ολυμπιακός την έφερε στα όρια της. Αυτό παραδέχθηκαν στις δηλώσεις τους μετά το ματς ο Τσάμπι Αλόνσο και ο Λίλιαν Εμπαπέ.

Ο προπονητής των Μαδριλένων μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τους Πειραιώτες ενώ τόνισε πως θα έπρεπε να έχουν πολύ περισσότερους βαθμούς στη διοργάνωση.

«Ο Ολυμπιακός έπαιξε πάρα πολύ καλά. Το ξέραμε ότι θα είναι μια δύσκολη έδρα, μια δύσκολη ομάδα. Ο Ολυμπιακός έχει λιγότερους βαθμούς από ότι θα έπρεπε να έχει στη League Phase, θα έπρεπε να έχει πολύ περισσότερους.

Μας πίεσε πάρα πολύ, μας έβαλε πίσω στο σκορ, μας ανάγκασε να βγάλουμε άλλα στοιχεία στο παιχνίδι μας. Μας πίεσε στο τέλος. Δεν πιεστήκαμε από τον κόσμο, η Ρεάλ ξέρει να παίζει σε τέτοιες έδρες. Στο τέλος αυτό που μετράει είναι η νίκη.

Ο Ολυμπιακός ήταν πολύ καλός, μας πίεσε, έπρεπε να έχει περισσότερους βαθμούς από όσους έχει» τόνισε ο Τσάμπι Αλόνσο.

Εμπαπέ: «Το φινάλε ήταν δραματικό»

Σε ανάλογο μήκος κύματος και ο Κιλιάν Εμπαπέ. Ο Γάλλος σούπερ σταρ τόνισε: «Ηταν ένα δύσκολο για εμάς το ξέραμε. Ξεκίνησε δύσκολα, αλλά το γυρίσαμε. Ήταν ένα παιχνίδι box to box.

Εγώ ήμουν αποτελεσματικός και είμαι πολύ χαρούμενος που πέτυχα τέσσερα γκολ. Ο Ολυμπιακός όμως δεν παράτησε ποτέ το ματς. Στο τέλος μάλιστα μας πίεσε, το φινάλε ήταν δραματικό σε ένα δύσκολο γήπεδο, αλλά αντέξαμε».