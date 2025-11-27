Η αυλαία της 5ης αγωνιστικής του Champions League έπεσε το βράδυ της Τετάρτης. Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε 4-3 από τη Ρεάλ Μαδρίτης μετά από ένα εκπληκτικό παιχνίδι.

Για τους Πειραιώτες απομένουν τρία παιχνίδια μέχρι τη λήξη της League Phase. Τα δύο εκτός και το ένα εντός έδρας. Συγκεκριμένα, επόμενη στάση είναι η Αστάνα, όπου θα αντιμετωπίσει την Καϊράτ. Μετέπειτα θα επιστρέψει στο Φάληρο για τη μάχη με τη Λεβερκούζεν και θα κλείσει τη League Phase στο Άμστερνταμ κόντρα στον Αγιαξ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Ολυμπιακού

9/12, 17:30 | Καίράτ Αλμάτι – Ολυμπιακός

20/01, 22:00 | Ολυμπιακός – Μπάγερ Λεβερκούζεν

28/01, 22:00 | Αγιαξ – Ολυμπιακός

Τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής

Τρίτη 25 Νοεμβρίου

Άγιαξ-Μπενφίκα 0-2

Γαλατάσαραϊ-Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ 0-1

Τσέλσι-Μπαρτσελόνα 3-0

Μάντσεστερ Σίτι-Λεβερκούζεν 0-2

Μπόντο/Γκλιμτ-Γιουβέντους 2-3

Ντόρτμουντ-Βιγιαρεάλ 4-0

Νάπολι-Καραμπάγκ 2-0

Μαρσέιγ-Νιούκαστλ 2-1

Σλάβια Πράγας-Αθλέτικ Μπιλμπάο 0-0

Τετάρτη 26 Νοεμβρίου

Πάφος-Μονακό 2-2

Κοπεγχάγη-Καϊράτ 3-2

Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης 3-4

Άρσεναλ-Μπάγερν Μονάχου 3-1

Λίβερπουλ-Αϊντχόφεν 1-4

Παρί Σεν Ζερμέν-Τότεναμ 5-3

Ατλέτικο Μαδρίτης-Ίντερ 2-1

Σπόρτινγκ Λισαβόνας-Κλαμπ Μπριζ 3-0

Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Αταλάντα 0-3

Η βαθμολογία