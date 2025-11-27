Ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης βρέθηκε σήμερα στα Ιωάννινα ενόψει του 20ου Πανελλήνιου Συνεδρίου που διοργάνωσε το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ., με Πρόεδρο τον κ. Γιώργο Πατουλη, σε συνεργασία με τον Δήμο Ιωαννιτών, με θέμα: «Δημιουργώντας Ανθεκτικές Πόλεις».

Ο Υφυπουργός Εσωτερικών είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, κ. Καχριμάνη, καθώς και Δημάρχους της Περιφέρειας Ηπείρου που παρευρέθησαν στο Συνέδριο για να ανταλλάξουν απόψεις για τα ζητήματα της επικαιρότητας.

Με τον χαιρετισμό του, ο κ. Σπανακης ανέφερε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών έχει εγκρίνει την τελευταία πενταετία για έργα υποδομών ύδρευσης, αποχέτευσης, διαχείρισης αστικών λυμάτων κ.λπ. της Περιφέρειας Ηπείρου συνολικό προϋπολογισμό 60,7 εκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων τα 42 εκατομμύρια ευρώ έχουν απορροφηθεί, τονίζοντας ότι η έννοια της ανθεκτικότητας είναι «ψηλά στην ατζέντα του κρατικού σχεδιασμού» και ότι: «τα έντονα καιρικά φαινόμενα της τελευταίας περιόδου που έπληξαν και συνεχίζουν να πλήττουν την χώρα μας καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για την ενίσχυση της αστικής ανθεκτικότητας».

Ο Υφυπουργός Εσωτερικών αναφέρθηκε επίσης στην επικείμενη δημοσίευση του νέου Κώδικα Αυτοδιοίκησης, ο οποίος θα επιλύσει πληθώρα ζητημάτων της τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Το Υπουργείο Εσωτερικών είναι πάντοτε ανοικτό στον διάλογο, στις εποικοδομητικές συνεργασίες και στην επίλυση καθημερινών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Τοπική Αυτοδιοίκηση α’ και β’ βαθμού.