Οι θεσμικές πρωτοτυπίες έχουν γίνει πλέον κανόνας στις προανακριτικές και εξεταστικές επιτροπές που λειτουργούν επί των ημερών αυτής της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας. Η επινοητικότητα είναι μεγάλη, δυσκολεύεσαι να βρεις δυο όμοιες καταστάσεις που να τις διαχειρίστηκε με όμοιο τρόπο. Για παράδειγμα, όταν οι προανακριτικές αφορούσαν πολιτικούς αντιπάλους της ΝΔ, στην πρώτη τετραετία του Κυριάκου Μητσοτάκη, όλα ήταν καλά με το Σύνταγμα και το άρθρο 86 και η διαδικασία γινόταν με τα όλα της στην Βουλή, με τις εξετάσεις, τις τοποθετήσεις και τις ψηφοφορίες επί της ουσίας. Μετά, όταν κατηγορούμενοι έγιναν οι υπουργοί του, ανακαλύφθηκε ο «φυσικός δικαστής». Έτσι οι παραπομπές γινόταν άρον – άρον, για ελαφρά πλημμελήματα, χωρίς τηλεοράσεις και δημόσιες κουβέντες και εξέταση των στοιχείων από τη Βουλή. Αν έκαναν και κάτι σοβαρότερο, μας έλεγαν, ας το βρει η δικαιοσύνη. Στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ούτε αυτό έφτανε και εμπρός στον κίνδυνο να βρεθεί κατηγορούμενος κανένας μεγαλοϋπουργός σαν τον Μάκη Βορίδη ας πούμε, που δεν ήταν πρόθυμος να τρέχει ούτε σε φυσικούς ούτε σε αφύσικους δικαστές, ανακαλύφθηκε από το πουθενά η επιστολική ψήφος, η «απαρτία» της Βουλής και άλλα που δεν είναι γραμμένα πουθενά στο Σύνταγμα και στον Κανονισμό της Βουλής. Έτσι, αισίως παρήλθε η αποσβεστική προθεσμία εναντίον του, εκεί που και ο ίδιος παλιότερα μας έλεγε ότι την είχαν καταργήσει άπαξ και δια παντός. Ποικιλία χειρισμών, όμως, επιδεικνύεται και στις εξεταστικές, οι οποίες ούτως ή άλλως επινοήθηκαν ως μέθοδος για να μην γίνονται καθόλου προανακριτικές. Χθες μάθαμε από την κατάθεση μάρτυρα στη δίκη των «ιδιωτών» που παρακολουθούσαν το μισό υπουργικό συμβούλιο ότι δασκαλεύτηκε να πει ψέματα στην εξεταστική για τις υποκλοπές κι ότι είχε τις ερωτήσεις που θα του γίνονταν σε «σκονάκι». Στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όμως, φαίνεται ότι είτε ο μάρτυρας δεν ήταν δεκτικός στη μάθηση είτε σκέφτηκαν ότι εκτός από τους βουλευτές της ΝΔ υπάρχει και η αντιπολίτευση, η οποία μπορεί να μην έβαζε τα «sos», κι έτσι αυτός δεν πήγε καθόλου. Εδώ μάλιστα έλαμψαν η επινοητικότητα και τα «δημιουργικά» νομικά και είχαμε τον πρώτο «μάρτυρα του Σρέντιγκερ» στην ιστορία της ποινικής δικονομίας. Τον μάρτυρα που ταυτόχρονα έχει υποχρέωση να καταθέσει και δικαίωμα να μην καταθέσει. Όπως μας εξήγησε ο – και νομικός, όπως συνηθίζει να θυμίζει – κυβερνητικός εκπρόσωπος, η Δικαιοσύνη θα κρίνει αν ο «Φραπές» όφειλε να εμφανιστεί αυτοπροσώπως στην εξεταστική ή δεν όφειλε. Αλλά, η πλειοψηφία, έκρινε αφ΄ ενός μεν ότι δεν όφειλε να καταθέσει, αφού θα ασκούσε το δικαίωμά του να μην αυτοενοχοποιηθεί, όπως προεξόφλησε ο Παύλος Μαρινάκης, και γι' αυτό δεν διατάχθηκε η βίαιη προσαγωγή του. Αφ' ετέρου τον έστειλε στον εισαγγελέα για απείθεια, επειδή δεν προσήλθε να καταθέσει. Ο φίλος μου ο νομικός μού εξήγησε ότι απείθεια κατά τον ποινικό κώδικα είναι η άρνηση κάποιου να παράσχει τη συνδρομή του για να επιχειρηθεί μια νόμιμη ενέργεια, οπότε μπορεί να ευσταθεί φυσικά μόνο αν αυτός δεν είχε δικαίωμα να την αρνηθεί. Αν όμως δεν είχε δικαίωμα να αρνηθεί την μαρτυρία του ο Γιώργος Ξυλούρης, τότε ο πρόεδρος της εξεταστικής επιτροπής είχε την υποχρέωση να διατάξει τη βίαιη προσαγωγή του. Αν πάλι είχε, δεν μπορεί να διωχθεί για απείθεια. Και τα δυο μαζί δεν γίνονται. Η ΝΔ όμως το έκανε, κι έτσι ο μάρτυρας δεν θα καταθέσει και δεν θα χρειαστεί να μάθει απ' έξω τις σκληρές ερωτήσεις που θα του έκαναν οι βουλευτές της στον ανυποχώρητο αγώνα που δίνουν για την αποκάλυψη της αλήθειας. ***

Στο φουλ οι μηχανές για Τσίπρα

Στις προθήκες όλων των βιβλιοπωλείων θα βρίσκεται από την Δευτέρα το πρωί το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη» με τις πληροφορίες να λένε ότι έχουν ήδη εξαντληθεί όλες οι προπαραγγελίες και έχουν ήδη γίνει δύο ανατυπώσεις, πριν καλά-καλά κυκλοφορήσει.

Η προσμονή ξεπερνάει, από άποψη αναγνωστικού ενδιαφέροντος, και το βιβλίο του Χάρι Πότερ, γεγονός που δεν περνάει απαρατήρητο από τη λεωφόρο Αμαλίας, όπου βρίσκεται η έδρα του Τσίπρα. Το ενδιαφέρον πάντως του βιβλίου είναι ότι θα μάθουμε και γεγονότα που δεν έχουν γίνει γνωστά την περίοδο της διακυβέρνησης 2015-2019, τα οποία εκτιμάται ότι θα προκαλέσουν και την πιο «ζουμερή» συζήτηση.

***

Talk of the town ο Διαμαντής

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, από τη μέρα που ανακοίνωσε την παραίτηση του ο Διαμαντής Καραναστάσης από τη Βουλή αλλά και από το κόμμα, έχει εκφραστεί με ιδιαίτερα υποστηρικτικά σχόλια για τον πρώην – πλέον – βουλευτή καθώς και για το έργο του που η ίδια το αποτιμά ως αρκετά σοβαρό και μεγάλο.

Τα τελευταία 24ωρα, δεν αφήνει αναπάντητα τα σχόλια που γίνονται εις βάρος του, ακόμα και σε τηλεοπτικούς σταθμούς και φτάνει να τσακώνεται με παρουσιαστές και δημοσιογράφους. Ούτε λίγο ούτε πολύ, καταγγέλλει όλους τους άλλους βουλευτές, υπουργούς, κλπ ότι επειδή του επιτέθηκαν τον έφτασαν σε σημείο να αποχωρήσει… Με αυτά και αυτά, ο Διαμαντής έχει γίνει το αγαπημένο θέμα συζήτησης στους διαδρόμους της Βουλής.

***

Μάχη μηχανισμών

Αύριο έχουν εσωκομματικές εκλογές στη ΝΔ για να αναδείξουν τους Προέδρους και τα Συμβούλια των νομαρχιακών και τοπικών ουσιαστικά σε όλη τη χώρα, καθώς και τους Συνέδρους για το προσεχές Συνέδριο του κόμματος. Για το σύνολο των κομματικών θέσεων θα εκλεγούν 3.500 μέλη, μεταξύ των άνω των 7.200 υποψηφιοτήτων που έχουν κατατεθεί.

Όπως έμαθα όμως γίνεται μάχη μηχανισμών για τον έλεγχο των νομαρχιακών και των συνέδρων με την πλευρά του Πρωθυπουργού να προσπαθεί να ελέγξει όσο μπορεί περισσότερους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης που επέστρεψε από τη Σιγκαπούρη, θα ψηφίσει αύριο στο Πολιτιστικό Κέντρο Αγίου Παύλου, περίπου στις 12:00, ενώ τη Δευτέρα θα πραγματοποιήσει τη μηνιαία τακτική συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα.

***

Αυξήθηκε ο αριθμός των μελών

Αυτό που είδα όμως είναι ότι αυξήθηκε ο αριθμός των μελών της ΝΔ. Συγκεκριμένα 122.546 πολίτες κατέβαλαν την ετήσια συνδρομή των 12 ευρώ, αποκτώντας το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι στην επικείμενη διαδικασία. Στον αριθμό των ενεργών μελών, ο οποίος είναι αυξημένος σε σχέση με το 2021, περιλαμβάνεται μεγάλος αριθμός νέων μελών.

όπως έλεγαν από την ηγεσία της ΝΔ, ο αριθμός αυτός πιστοποιεί ότι το κόμμα αποτελεί την -αναλογικά- ισχυρότερη βάση ενεργών μελών όχι μόνο μεταξύ των ελληνικών κομμάτων, αλλά και όλων των ευρωπαϊκών κεντροδεξιών κομμάτων. Αξιοσημείωτα είναι και τα επιμέρους δεδομένα των ενεργών μελών που μπορούν να ψηφίσουν είτε στις 1.200 κάλπες που θα στηθούν σε 233 σημεία της επικράτειας, είτε ηλεκτρονικά. Περισσότερα από τα μισά μέλη ανήκουν στην πλέον δυναμική ηλικιακή ομάδα των 25-54 ετών, ενώ το 42% των μελών είναι γυναίκες.

***

Στον ψηφιακό κόσμο ο προϋπολογισμός

Στον ψηφιακό κόσμο περνά και ο κρατικός προϋπολογισμός. Όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, είναι η τελευταία χρονιά που ο προϋπολογισμός κατατίθεται μέσω USB. Ο κρατικός προϋπολογισμός του ’27 θα κατατεθεί μέσω QRCode και στο κυβερνητικό cloud…

***

Σε αναζήτηση στελεχών το ΠαΣοΚ

Θα πάω τώρα στην κίνηση του ΠαΣοΚ να αναζητήσει στελέχη με την προτροπή να ενταχθούν στα Δίκτυα του κόμματος. Η Χαριλάου Τρικούπη μετά τη στελέχωση των Τομέων Πολιτικής μέσω ανοικτής και συμμετοχικής διαδικασίας, προχωρά στη συγκρότηση οριζόντιων Δικτύων Πολιτών με ανοιχτή πρόσκληση προς τα μέλη, τους φίλους και όλους όσους επιθυμούν να συμβάλλουν ενεργά. Ξέρετε, για να ξεκολλήσει η βελόνα θέλει δουλειά πολύ.