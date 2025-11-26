Ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής που διερευνά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ βρίσκεται η Πόπη Σεμερτζίδου.

Η πρώην πολιτευτής της ΝΔ στην Κοζάνη και πρώην Συντονίστρια Κοινοτικών Πόρων, Γυναικείας Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων της Νέας Δημοκρατίας έγινε γνωστή μέσα από τις δημόσιες αναρτήσεις της με πολυτελή αυτοκίνητα (Ferrari, Porsche) προκαλώντας σάλο καθώς σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η κ. Σεμερτζίδου, μαζί με συγγενικά της πρόσωπα, φέρονται να εισέπραξαν 2,6 εκ. ευρώ από επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μάλιστα, σχεδόν τα μισά, αμφισβητείται ότι δαπανήθηκαν για τους σκοπούς που είχαν δοθεί και αφορά φυσικά τον παραγωγικό τομέα. Η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, δέσμευσε τμήμα της περιουσίας της περιουσίας της μεταξύ των οποίων 11 ακίνητα, μια Ferrari και μια Porche.