Φωτιά ξέσπασε σε ουρανοξύστη στην περιοχή Τάι Πο, στο βόρειο Χονγκ Κονγκ.

Όπως αναφέρει το Reuters, επικαλούμενο το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο RTHK, αρκετά άτομα έχουν παγιδευτεί στο φλεγόμενο κτίσμα. Ένας άνδρας έχει ήδη υποστεί σοβαρά εγκαύματα.

Video shows frequent explosions and scaffolding fire at Hung Fuk Court in Tai Po district of Hong Kong, China, many people trapped. – local media pic.twitter.com/Q20tgPFdG3 — AZ Intel (@AZ_Intel_) November 26, 2025

Η πυροσβεστική υπηρεσία ανακοίνωσε ότι έλαβε κλήση στις 2:51 μ.μ. (τοπική ώρα) για πυρκαγιά στο συγκρότημα Wang Fuk Court στην περιοχή Τάι Πο.

Το Wang Fuk Court είναι ένα συγκρότημα κατοικιών που αποτελείται από οκτώ πολυκατοικίες, προσφέροντας περίπου 2.000 διαμερίσματα. Πολλοί πύργοι γύρω από το φλεγόμενο πύργο έχουν εξωτερικά ικριώματα από μπαμπού.