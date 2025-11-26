Πυρά δέχθηκαν δύο στρατιώτες της Εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον, κι ενώ φορούσαν κανονικά την στολή τους, με αποτέλεσμα να χάσουν και οι δύο την ζωή τους. Η επίθεση πραγματοποιήθηκε μόλις μερικά τετράγωνα μακριά από τον Λευκό Οίκο.

Το Τμήμα Αστυνομίας της Μητροπολιτικής Περιοχής (Metropolitan Police Department) δήλωσε ότι βρίσκεται στο σημείο ενός περιστατικού πυροβολισμών στις οδούς 17η και I. Σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα εκεί βρίσκεται η είσοδος του μετρό στην στάση Φάραγκουτ Ουέστ.

«Παρακαλώ αποφύγετε την περιοχή καθώς το MPD και οι συνεργάτες μας εργάζονται για την ασφάλεια του χώρου», έγραψε το MPD στο X.

Σύμφωνα με σχετικές αναφορές η περιοχή και ο Λευκός Οίκος αποκλείστηκαν, ενώ ο δράστης είναι τραυματίας και στα χέρια της αστυνομίας.

Την ανακοίνωση για τον θάνατο τους έκανε ο κυβερνήτης της Δυτικής Βιρτζίνια, Πάτρικ Μόρισεϊ, αφού τα δύο θύματα ανήκαν στις δυνάμεις Εθνοφρουράς της Πολιτείας αυτής των ΗΠΑ.

One member of the National Guard reportedly killed in a shooting earlier near the White House in Washington, D.C. pic.twitter.com/EkbnJAXRCm — OSINTdefender (@sentdefender) November 26, 2025

Άμεση η αντίδραση από την κυβέρνηση

«Παρακαλώ ενώστε τις προσευχές σας για τους δύο στρατιώτες της Εθνοφρουράς που μόλις πυροβολήθηκαν πριν από λίγα λεπτά στην Ουάσιγκτον», έγραψε στο X, η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νοέμ.

«Ο Λευκός Οίκος είναι ενήμερος και παρακολουθεί ενεργά αυτή τη τραγική κατάσταση», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου Καρολάιν Λίβιτ σχετικά με το περιστατικό, το οποίο, σύμφωνα με την αστυνομία, σημειώθηκε μόλις λίγα τετράγωνα από το κτίριο.

«Ο πρόεδρος έχει ενημερωθεί», πρόσθεσε η Λίβιτ. Σημειώνεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν ήταν στον Λευκό Οίκο την ώρα του περιστατικού, αφού έχει μεταβεί στην Φλόριντα.

Παρέμβαση Τραμπ για το περιστατικό

Το περιστατικό σχολίασε με σκληρή γλώσσα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτηση του στο Truth Social. Όπως έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ:

«Το κτήνος που πυροβόλησε τους δύο στρατιώτες της Εθνοφρουράς — με αποτέλεσμα και οι δύο να βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση και τώρα σε δύο διαφορετικά νοσοκομεία — είναι επίσης σοβαρά τραυματισμένο, αλλά, όπως και να έχει, θα πληρώσει πολύ βαρύ τίμημα. Ο Θεός να ευλογεί την ένδοξη Εθνοφρουρά μας και όλα τα μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας. Είναι πραγματικά σπουδαίοι άνθρωποι. Εγώ, ως Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, και όλοι όσοι συνδέονται με το Γραφείο της Προεδρίας, είμαστε μαζί σας!»

Ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, ανακοίνωσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος με αφορμή το περιστατικό ζήτησε την άμεση ανάπτυξη άλλων 500 μελών της Εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον.